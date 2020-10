Украинская телеведущая вместе коллегами заразилась коронавирусом

Алла Костромичева / Instagram

Все эксперты шоу Супер топ-модель по-украински поголовно заболели коронавирусом после окончания съемок и перед премьерой на ТВ.

Телеведущие Нового канала массово слегли с коронавирусом, и одновременно сообщили об этом в своих соцсетях.

"Когда заканчивается что-то масштабное, обычно мы выдыхаем и расслабляемся и в этот момент максимально уязвимы. Видно на радостях, что мы все-таки досняли проект и теперь можно отдохнуть иммунитет дал сбой", - призналась Алла Костромичева.

Она рассказала, что на первых порах они заболели самой легкой формой коронавируса, однако обоняние они поголовно потеряли.Читайте такжеСупер топ-модель по-украински: как прошел финал шоу

"Пока без симптомов, но с положительным пцр сегодня я присоединилась к своим коллегам Соне Плакидюк и Сергею Никитюку. Теперь у нас у всех трех подтвержденный covid-19. Сижу дома, пью водичку, ибо это единственное, где вкусовые ожидания совпадают с реальностью. And yes, i am covid positive", - написала Алла Костромичева.

Читайте такжеСупер Топ-модель по-украински 2020: дата выхода и подробности нового сезона"Котики! Мы с Аллой Костромичевой и Сергеем Никитюком держались, чтоб доснять для вас суперсезон Топ-модель по-украински... буквально через несколько дней после финала (видать, на радостях, что продержались) отправились на карантин. У нас подтвержденный Covid-19, лежим на самоизоляции и пытаемся вспомнить как пахнет яблочко. Кто в курсе, как скоро вернется обоняние и вкусы?", - заявила в свою очередь Соня Плакидюк.

Сергей Никитюк не стали ничего писать в своем Instagram, но его соведущие и так все за него сообщили.

Напомним, Супер-топ-модель по-украински выходит на Новом канале с 16 октября в19-00.