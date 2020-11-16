Украинская теннисистка Марта Костюк показала накачанные ягодицы на смелом фото

Марта Костюк / Instagram

Знаменитая украинка Марта Костюк, которая пару лет назад завоевала для Украины награды на очередном турнире, после чего о ней заговорила вся страна, поделилась с поклонниками горячими фото с отдыха в Италии.

18-летняя Марта Костюк похвасталась стройной спортивной фигурой и упругими ягодицами на ярком фото в Instagram.

"Пойти на пляж один раз, постить фото потом целый год", - подписала она фото из Италии.

Марта подписала геопозицию своего фото - Палермо, Италия.

На снимке девушка продемонстрировала во всей красе сексуальные ягодицы, которые выставила над водой во время купания. Марта позировала в черном бикини на фоне города.

Она похвасталась сексуальной стройной фигурокой, которую не стала скрывать, и вызвала одобрение поклонников.

Марта Костюк / Instagram

"Огонь", "Орех", "Не холодно?", "Прекрасна", "Такая сексуальная", "Такая красивая и милая", - пишут ей в комментариях.

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