УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Украинская теннисистка Марта Костюк показала накачанные ягодицы на смелом фото

16 ноября 2020, 01:43

Знаменитая теннисистка Марта Костюк, которая недавно поразила страну необычными успехами в теннисе, порадовала поклонников идеальной фигурой.

Марта Костюк
Марта Костюк / Instagram

Знаменитая украинка Марта Костюк, которая пару лет назад завоевала для Украины награды на очередном турнире, после чего о ней заговорила вся страна, поделилась с поклонниками горячими фото с отдыха в Италии.

18-летняя Марта Костюк похвасталась стройной спортивной фигурой и упругими ягодицами на ярком фото в Instagram.

"Пойти на пляж один раз, постить фото потом целый год", - подписала она фото из Италии.

Марта подписала геопозицию своего фото - Палермо, Италия.

На снимке девушка продемонстрировала во всей красе сексуальные ягодицы, которые выставила над водой во время купания. Марта позировала в черном бикини на фоне города.

Она похвасталась сексуальной стройной фигурокой, которую не стала скрывать, и вызвала одобрение поклонников.

Марта Костюк
Марта Костюк / Instagram

"Огонь", "Орех", "Не холодно?", "Прекрасна", "Такая сексуальная", "Такая красивая и милая", - пишут ей в комментариях.

Ранее американская модель Белла Хадид снялась топлес, и засветила соски.

новости спорта новости шоу бизнеса Новости тенниса
Сейчас вы просматриваете новость «Украинская теннисистка Марта Костюк показала накачанные ягодицы на смелом фото». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Названа причина смерти Армена ДжигарханянаНазвана причина смерти Армена Джигарханяна Холостячка 2020 - что было в 4 выпуске 13-11-2020: видеоХолостячка 2020 - что было в 4 выпуске 13-11-2020: видео Влад Яма получил травму в прямом эфире шоу Танці з зіркамиВлад Яма получил травму в прямом эфире шоу Танці з зірками Бывшая молодая жена Армена Джигарханяна не пойдет на его похороныБывшая молодая жена Армена Джигарханяна не пойдет на его похороны "На Лопес похожа": Могилевская сразила поклонников внешним видом"На Лопес похожа": Могилевская сразила поклонников внешним видом
Следующий материал

Последние новости

01:43
Украинская теннисистка Марта Костюк показала накачанные ягодицы на смелом фото
01:34
Есть группы риска: врач рассказал, кому не поможет вакцина от COVID-19 Видео
00:52
Ученые рассказали, помогут ли тесты на обоняние выявлять COVID-19 Видео
00:19
Поздравления с Днем радио, телевидения и связи в прозе, стихах и картинках
15 ноября, воскресенье
23:58
В Китае выявили коронавирус в импортном мясе Видео
Реклама
23:55
Танці з зірками 2020 12 выпуск: кто прошел в полуфинал Видео
23:36
Врач предостерег о риске смерти из-за антибиотиков при Covid-19 Видео
23:33
Коронавирус в Украине 15 ноября – за сутки поставили почти 10 700 диагнозов COVID-19 Видео
23:20
Влад Яма получил травму в прямом эфире шоу Танці з зірками
23:03
Под Днепром трое малышей погибли во время пожара: жуткие фото Фото
22:55
Танці з зірками 2020 - что было в 12 выпуске 15 ноября Видео
22:46
Есть план "Б": эксперт раскрыл сценарий, как Трамп останется в Белом доме Видео
22:23
Во втором туре выборов зафиксирована рекордно низкая явка
22:18
Выборы президента Молдовы: друг Путина Додон проигрывает экс-премьеру – опрос Видео
21:54
Гороскоп на 16 ноября для всех: сильный дар и обманчивая выгода Видео
21:50
"Завезти в Украину нельзя": врач объяснил, почему украинцам не светит вакцина от COVID-19 Видео
21:46
Армен Джигарханян: лучшие фильмы и страшные смерти близких Видео досье
21:38
На некоторые области Украины наступают 10-градусные морозы
21:32
Илон Маск заразился коронавирусом и описал свои симптомы
21:30
В Одессе во втором туре победил Труханов - экзит-пол выборы
Реклама
21:24
Эпицентр закрыли: что нарушил скандальный магазин во время карантина Видео
21:07
Звезда Большой Маленькой Лжи снялась в новом фильме HBO "Пусть говорят" Видео
20:57
В Минске микроавтобус силовиков сбил протестующего: видео 18+ Видео
20:47
"Никаких коек не хватит": эксперт дала мрачный прогноз насчет эпидемии COVID-19
20:33
Обнародованы результаты экзит-пола на выборах мэра Одессы
20:10
Врачи описали последствия для организма от COVID-19
19:53
Что и где контролируют войска РФ в Карабахе: опубликована карта Видео
19:43
В Армении главу оппозиции обвинили в покушении на Пашиняна Видео
19:27
Лукашенко грозит трибунал: в Европарламенте раскрыли новый план по Беларуси Видео
19:20
Disney переснимает мультсериал Черный плащ
19:08
Арестович рассказал, обсуждается ли в ТКГ ввод российских миротворцев на Донбасс
19:06
Профессор спрогнозировал сроки спада пандемии Covid-19 Видео
18:55
Белла Хадид случайно показала соски на откровенном фото
18:31
Parler – что это за социальная сеть и почему туда всё переходят
18:28
Лавров обсудил с Ереваном развертывание российских миротворцев в Карабахе Видео
18:17
Харьков украсил первый снег: красивые фото и видео Фото Видео
17:57
У Зеленского намекнули, кто попадет "под раздачу" во время кадровых чисток Видео
17:45
В Киеве ликвидировали незаконную лабораторию по тестированию на Covid-19 Видео
17:42
Jerry Heil не приняли в музыкальную школу с первого "захода" Видео
17:41
В Минске силовики жестко "зачистили" новую протестную акцию Видео
Реклама
17:21
Больной COVID-19 глава Минздрава рассказал, как будет лечиться Видео
17:14
Елена Степаненко ответила на слухи о заражении коронавирусом
17:06
"Не признаю поражение": Трамп "дал заднюю" и выдвинул новые обвинения Видео
16:47
Медики отыскали два новых и непопулярных симптомов коронавируса Видео
16:47
Sony не исключает, что PS5 станет последней консолью компании
16:30
Уничтожит COVID-19 за пять минут: ученые нашли суперотраву для коронавируса Видео
16:29
Артур Пирожков с голым задом в поддержку Дзюбы анонсировал песню
16:27
Три самых опасных места: врач рассказал, где есть риск подхватить COVID-19 Видео
15:49
Появилось видео, как Путин не читая подписал соглашение по Карабаху Видео
15:39
Лёха, TikTok, береза и Zoom – "вирусная" история, взорвавшая интернет
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять