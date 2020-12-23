Украинская теннисистка Марта Костюк засветила сексуальные формы на нежном фото

Украинская спортсменка похвалилась привлекательной фигурой на нескромном фото.
18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк впечатлила своих поклонников пикантным фото, на котором она позировала в нижнем белье, демонстрируя соблазнительную фигуру.
Марта Костюк в Instagram показала фото фешн-фотографа Кагриной Ксении, на которой теннисистка в ночной рубашке лежит ничком на диване. Крошечный наряд с трудом скрывает сексуальную фигуру Марты, и поклонники смогли в полной мере насладиться ее бедрами и ягодицами, которые не были прикрыты нарядом.
"Жизнь должна приостанавливаться по воскресным утрам", - пишет она
- "Как кинозвезда",
- "Очень горячо",
- "Захватывает дух",
- "Воскресное утро должно быть таким - с тобой, лежащей на софе",
- "Да, подарок на рождество ....кому то достался",
- "Не плохо, не плохо",
- "невероятно",
Ранее Российская актриса Кристина Асмус показала пикантное фото в корсете.
Автор: Александр Галаджий