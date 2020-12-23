Украинская теннисистка Марта Костюк засветила сексуальные формы на нежном фото

Марта Костюк / instagram.com/kostyukmarta/

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк впечатлила своих поклонников пикантным фото, на котором она позировала в нижнем белье, демонстрируя соблазнительную фигуру.

Марта Костюк в Instagram показала фото фешн-фотографа Кагриной Ксении, на которой теннисистка в ночной рубашке лежит ничком на диване. Крошечный наряд с трудом скрывает сексуальную фигуру Марты, и поклонники смогли в полной мере насладиться ее бедрами и ягодицами, которые не были прикрыты нарядом.

"Жизнь должна приостанавливаться по воскресным утрам", - пишет она

Марта Костюк / instagram.com/kostyukmarta/

"Как кинозвезда",

"Очень горячо",

"Захватывает дух",

"Воскресное утро должно быть таким - с тобой, лежащей на софе",

"Да, подарок на рождество ....кому то достался",

"Не плохо, не плохо",

"невероятно",

Ранее Российская актриса Кристина Асмус показала пикантное фото в корсете.