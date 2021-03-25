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Украинский певец потерял волосы из-за коронавируса

25 марта 2021, 11:28

Муж продюсера Алены Мозговой Дэвид Аксельрод взволновал поклонников признанием о своем здоровье после коронавируса.

Дэвид Аксельрод
Дэвид Аксельрод / instagram.com/david__axelrod/

Певец Дэвид Аксельрод, который недавно поменял псевдоним, признался, что переболел в январе 2021 года коронавирусом, и "потерял" волосы в борьбе за здоровье.

Муж музыкального продюсера Алены Мозговой опубликовал в Instagram свое фото в плохом качестве и с очень короткой стрижкой - на пару миллиметров.

"Волосы положено на алтарь борьбы с Ковидом. Скажем так, это одна из послековидних побочок. Но как говорит народная мудрость: "волосы не зубы - отрастут". Ну, а если не отрастут, ходить как Трамп с Лукашенко не буду))), лучше уж как Стэтхэм или Крепкий орешек Брюс))!", - с иронией написал он.

"Не знал, что от Ковида, проблемы с волосами. По видимому эта болезнь лезет во все щели нашего организма.", "Мені здалось на фото Джордж Майкл", "Радикально, але тобі пасує", "Это ты? Даже не узнала. Прости, но ужасно. Есть две вещи, что отвращает, это бороды у мужчин и лысина", - пишут в комментариях поклонники и друзья исполнителя.

Как ранее сообщал Главред, звезда Крепостной и первая Холостячка в Украине Ксения Мишина заразилась коронавирусом и самоизолировалась дома.

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