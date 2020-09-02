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Умер бывший солист Ласкового мая

2 сентября 2020, 21:48

Экс-музыкант скончался на 48-м году жизни.

Юрий Шатунов и Александр Прико / Instagram

В среду, 2 сентября, стало известно о смерти в возрасте 47-ми лет экс-клавишника и солиста популярной в конце 80-х поп-группы Ласковый май Александра Прико.

Об этом сообщил бывший фронтмен коллектива Юрий Шатунов на своей странице в социальной сети Instagram.

"От всего сердца соболезную по поводу безвременной кончины Саши Прико. Я потрясен печальным известием и искренне скорблю. Светлая память", — написал он. Шатунов, однако, не стал уточнять, что именно привело к смерти Прико.

Сейчас известно, что Прико в начале августа 2020 года госпитализировали в тяжелейшем состоянии с диагнозом "китайский коронавирус". Спустя некоторое время экс-продюсер группы Андрей Разин заявил, что у Александра COVID-19 был вызван тяжелейшим осложнением рака легких.

"Мы с Леной, супругой Саши, делаем все возможное для того, чтобы его спасти", — заявил тогда он.

Прико играл на клавишных и пел в Ласковом мае в 1989 году. Затем некоторое время выступал вместе с группой Мама. Однако затем покинул поп-музыку и в последние годы работал монтажником на стройке.

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Напомним, ранее, 3 мая 2020 года скончался известный российский композитор и автор песен группы Ласковый май Владимир Бойко.

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