Умер Шон Коннери - биография, фильмография и личная жизнь легендарного Агента 007

Шон Коннери ушел из жизни 31 октября / Фото Reuters

Ушел из жизни британский актер Шон Коннери, получивший мировую известность по роли агента британских спецслужб Джеймса Бонда. За свою профессиональную карьеру артист снялся в более чем 70 картинах, в том числе в семи кинолентах про агента 007.

О смерти 90-летнего актера стало известно в субботу, 31 октября.

Шон Коннери - биография

Томас Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в столице Щотландии - Эдинбурге. Родителе будущей кинозвезды были простыми рабочими. Мать Шона Эффи Мак Лин работала уборщицей. Отец - Джой Коннери - был чернорабочим.

Семья жила бедно в маленькой квартирке многоэтажного дома. До 5 лет Шон спал в ящике шифоньера в спальне родителей, а в 5-летнем возрасте мальчику выделили уголок на кухне.

Первой профессией, которую избрал для себя будущий агент 007, была профессия молочника. В возрасте восьми лет Шон по утрам до школьных занятий помогал развозить по квартирам заказанный товар, а после школы подрабатывал в мясной лавке и на почте.

Когда мальчику исполнилось 13 лет, его отец получил серьезную травму на производстве - у него пострадали лицо и руки. Шону пришлось окончательно оставить среднюю школу и начать трудиться полный рабочий день.

Затем он вступил в ряды Королевского военно-морского флота Великобритании.

В конце 1951 года поисках заработка Шон Коннери устроился на работу в Эдинбургский королевский театр и в том же году будущий актёр увлёкся бодибилдингом. Уже через два года - в 1953 году - Коннери занял третье место в конкурсе культуристов Мистер Вселенная.

Шон Коннери - первая роль в кино

Первые пробы Шона Коннери в кино оказались провальными. Актеру отказали режиссеры фильмов Мальчик на дельфине, Прилив в полдень и Лилии весной.

Ситуация изменилась с 1956 года. Актер снимается в ряде малобюджетных фильмов: Обратной дороги нет, Адские водители, Замок с часовым механизмом, Рискованная акция.

Фильм Реквием для тяжеловеса – первая удачная работа актера. Коннери досталась роль боксера.

Одним из первых фильмов, в котором Коннери сыграл главную роль, стал фильм Другое время, другое место. В этом фильме вместе с Шоном Коннери главную роль исполнила актриса Лана Тернер.

В тот период у Тернер были отношения со вспыльчивым гангстером Джонни Стомпанато. Приехав в Лос-Анджелес, Стомпанато каким-то образом узнал, что у Тёрнер и Коннери роман. Гаснкстер ворвался на съёмки и направил на актёра пистолет. Воспользовавшись замешательством Стомпанато, Коннери быстро разоружил его и буквально выкинул со съёмочной площадки.

Шон Коннери - Джеймс Бонд, агент 007

Безграничная популярность к Шону Коннери пришла в 1962 году, когда на экраны вышел фильм Доктор Ноу, где актер блистательно сыграл секретного "агента 007" - Джеймса Бонда.

Вымышленный персонаж стал основой творческой биографии шотландского актера и его главной работой в кино.

С промежутком в один год вышли продолжения приключенческого боевика о мистере Бонде – Из России с любовью, Голдфингер, Шаровая молния и Живешь только дважды.

В 1971 году появляется очередная серия Бриллианты навсегда.

Последний раз Шон Коннери сыграл Джеймса Бонда в фильме Никогда не говори "никогда. Кинолента вышла в 1983 году, актеру на тот момент исполнилось 53 года.

Агент 007 в исполнении Шона Коннери считается лучшим Бондом из когда-либо сыгранных.

Шон Коннери в роли Джеймса Бонда / Фото wikimedia.org

Основные награды и номинации

1972 — Премия Золотой глобус мировому кинофавориту — мужчина.

1988 — Премия Американской киноакадемии Оскар за роль второго плана в гангстерской драме Неприкасаемые.

1988 — Премия Золотой глобус за роль второго плана в гангстерской драме Неприкасаемые.

1988 — Премия BAFTA за главную мужскую роль в фильме Имя Розы.

1990 — Премия BAFTA за лучшую мужскую роль второго плана в фильме Индиана Джонс и последний крестовый поход.

1996 — Награда Сесиля Б. Де Милля Золотой глобус за вклад в киноискусство.

1998 — Премия BAFTA за вклад в киноискусство.

2006 — Награда Американского института кино American Film Institute, AFI за вклад в кинематограф.

Кроме того в 1991 году Шон Коннери получил Орден Почётного легиона. А в 2000 году Коннери получил титул сэра, будучи посвященным в рыцарское звание королевой Елизаветой.

Шон Коннери / Фото Reuters

Шон Коннери - любимец женщин

В 1989 году возрасте 59 лет Коннери стал самым пожилым актёром, которого журнал People когда-либо удостаивал титулом секс-символа.

В 1999 году - когда актеру было уже 69 лет - тот же журнал People, подводя итоги прошедшего столетия, назвал Шона Коннери самым сексуальным мужчиной XX века.

В 2004 году Коннери попал в сотню самых сексуальных кинозвёзд в истории кино по версии британского журнала Empire.

Личная жизнь Шона Коннери

В 1962 году Шон Коннери женился на австралийской актрисе Дайан Силенто, с которой он прожил в браке 11 лет. В 1963 у них родился сын Джейсон, также ставший успешным актером. Наиболее известен Джейсон Коннери по своим ролям в сериалах Потусторонний мир и Доктор Кто.

В 1975 году Шон во второй раз связал себя узами брака с французской художницей Мишелин Рокбрюн. Они прожили в браке более 40 лет, но общих детей у Мишелин и Шона нет.

Шон Коннери / Фото Reuters

Последние годы жизни

В последние годы жизни Шон Коннери практически не снимался в кино из-за проблем со здоровьем. В 1993 году были сообщения о том, что у актера рак горла, а в 2009 сам актер рассказал о сердечной недостаточности.

Весной 2013 СМИ сообщили, что у Шона диагностировали болезнь Альцгеймера.

Коннери не раз говорил, что не видит достойных сценариев, а растрачивать силы на кинематографический ширпотреб ему претит. Последний полнометражный фильм с его участием - Лига выдающихся джентльменов - вышел на экраны в 2003 году. С тех пор он несколько работал над озвучкой мультипликационных проектов, в 2012 году выступил исполнительным продюсером мультфильма Сир Билли.

В том же году ему предложили эпизодическую роль лесничего в новой части бондианы, но он отказался.

В августе 2020 года актеру исполнилось 90 лет. Из-за проблем со здоровьем он почти не появлялся на публике. 31 октября того же года стало известно, что сэр Шон Коннери ушел из жизни.