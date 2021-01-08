"В экстазе": Каменских с шампанским разделась на сексуальном фото

Настя Каменских / Instagram

Певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, похвасталась идеальной фигурой и плоским животиком на фото с отдыха из жарких стран.

Настя Каменских в Instagram показала фото в крошечном мини-бикини, которое подчеркнуло ее тонкую талию и аппетитные формы. Настя показала длинные стройные ножки, возбуждающие бедра и грудь под нарядом, который почти не скривает все подробности ее тела.

"Лицо в отпуске", - подписала она снимки с бокалом шампанского, с которым позирует на берегу океана.

Настя Каменских / Instagram

Настя Каменских / Instagram

"Уффффф, шикарнаяяяяяя", "Этот живот - всем СМИ кто писал об интересном положении", "Самая красивая девушка на свете", "О! Ну каконец-то трусы!", "Секси", "Худышка!!! скоро ветер будет сносить", "Настюха в экстазе", - пишут в комментариях.

Ранее Светлана Лобода показала эротического фото с отпуска.