В мини и на шпильках: теннисистка засветила аппетитные формы на стадионе

Марта Костюк / Instagram

Молодая украинская спортсменка Марта Костюк, которая последние дни тренируется и проживает в Мельбурне, показала сексуальное фото, сделанное на теннисном корте.

Марта Костюк в Instagram похвалилась потрясающими ножками и засветила грудь в крошечной маечке на новом фото. На снимке она присела с ракеткой, но при этом совершенно не в спортивной форме, а в "кэжуал" наряде - крошечной мини-юбке, туфельках на шпильке и белой маечке на ниточках, которая подчеркнула ее грудь.

"Я так обрадовалась, что уже выбрала одежду для завтрашней тренировки", - пишет она на фото.

Марта Костюк / Instagram

"Горячо",

"Прекрасный выбор",

"Очень элегантная"

"Ничего себе",

"Горячая и сексуальная",

"Мамазита",

"Ох, Марточка", - пишут в комментариях.

Напомним, в Сеть выложили фото Светланы Бондарчук без трусов.