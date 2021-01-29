В мини и на шпильках: теннисистка засветила аппетитные формы на стадионе

Украинская теннисистка Марта Костюк тренируется и готовится к новым турнирам, но между тренировками радует поклонников пикантными кадрами.
Молодая украинская спортсменка Марта Костюк, которая последние дни тренируется и проживает в Мельбурне, показала сексуальное фото, сделанное на теннисном корте.
Марта Костюк в Instagram похвалилась потрясающими ножками и засветила грудь в крошечной маечке на новом фото. На снимке она присела с ракеткой, но при этом совершенно не в спортивной форме, а в "кэжуал" наряде - крошечной мини-юбке, туфельках на шпильке и белой маечке на ниточках, которая подчеркнула ее грудь.
"Я так обрадовалась, что уже выбрала одежду для завтрашней тренировки", - пишет она на фото.
- "Горячо",
- "Прекрасный выбор",
- "Очень элегантная"
- "Ничего себе",
- "Горячая и сексуальная",
- "Мамазита",
- "Ох, Марточка", - пишут в комментариях.
Напомним, в Сеть выложили фото Светланы Бондарчук без трусов.
Автор: Александр Галаджий