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В России решили судьбу Ералаша после мерти Бориса Грачевского

15 января 2021, 15:11

Киножурнал ералаш не намерены закрывать после смерти Бориса Грачевского от коронавируса.

Борис Грачевский - Ералаш
Борис Грачевский - Ералаш / Скриншот

В Софреде прояснили судьбу киножурнала Ералаш, который пережил своего творца Бориса Грачевского. Россияне не хотят закрывать Ералаш после смерти режиссера.

Как сообщила РИА Новости замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова, Ералаш объединил несколько поколений россиян

"Это был подарок зрителям. И я, и мои дети, и внуки – мы все с удовольствием смотрим выпуски этого киножурнала, поучительные истории из жизни ребят", - отметила законодатель.

Пока что не называют имени человека, который займет место Грачевского и будет заниматься Ералашем, но о том, что журнал будет существовать говорят и другие деятели культуры и даже друзья Грачевского.

Лариса Преториус в комментарии МК.ру откровенно призналась, что не знает, кто может занять место Грачевского.

"Боря пытался поставить все это на коммерческие рельсы. Что-то было успешно, что-то не очень. Были какие-то выпуски на заказ, потому что многие хотят увидеть своих детей на экране. Но это все мелочи жизни. Без поддержки государства такой проект не вытянуть. Боря поддерживал свою публичность как раз ради того, чтобы Ералаш не погиб. Не знаю, кто может принять эстафету…", - говорит она.

  • Детский юмористический киножурнал Ералаш основан в 1974 году Борисом Грачевским совместно с драматургом Александром Хмеликом.
  • На протяжении 10 лет Грачевский был директором Ералаша, с 1984 года занимал должность художественного руководителя киножурнала.
  • Борис Грачевский умер 14 января от коронавируса. Грачевский 2 недели занимался самолечением дома с онлайн-доктором.
  • Уже появилась информация о недвижимости Бориса Грачевского и списке его наследников.
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