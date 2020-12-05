В сеть попали голые фото Майли Сайрус

Майли Сайрус / rollingstone.com

Майли Сайрус дала интервью и снялась в пикантной фотосессии к выходу своего нового альбома для музыкального журнала Rolling Stone. Там фото появились фото голой Майли Сайрус без цензуры.

Но сама певица показала в своем Instagram уже отретушированные снимки.

"По крайней мере, я даю повод журналистам, о котором они могут написать. Я полностью голая, и делаю это модным. Удовольствие приведет к боли. Для меня они одно и тоже", - пишет Майли Сайру под снимками.

Она провела весь день в своей домашней студии с продюсером Эндрю Ваттом. Ее новый альбом Plastic Hearts уже давно готов, но у Майли все еще есть кое-какие идеи, например, кавер на сингл Metallica 1992 года Nothing Else Matters для грядущей компиляции.

На фото Майли позирует в кожаной курточке и рокерском прикиде, а также с дерзким макияжем, в джинсах и футболке, а также в одних только колготах.

В сети и на сайте отличаются несколько фото, на которых певица показывает голую грудь - распахнув кожаную курточку, и позируя в одних только чулочках.

Сайт показал эти фото без цензуры.

Напомним, что недавно в сети вышло другое интервью Майли Сайрус, в котором она призналась, что у нее все еще есть чувства к Лиаму Хемсворту, с которым была обручена, но потом неожиданно бросила.

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