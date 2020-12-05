УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

В сеть попали голые фото Майли Сайрус

5 декабря 2020, 02:31

Американская певица Майли Сайрус устроила откровенную фотосессию, самые горячие фото из которой поразили поклонников.

Майли Сайрус
Майли Сайрус / rollingstone.com

Майли Сайрус дала интервью и снялась в пикантной фотосессии к выходу своего нового альбома для музыкального журнала Rolling Stone. Там фото появились фото голой Майли Сайрус без цензуры.

Но сама певица показала в своем Instagram уже отретушированные снимки.

"По крайней мере, я даю повод журналистам, о котором они могут написать. Я полностью голая, и делаю это модным. Удовольствие приведет к боли. Для меня они одно и тоже", - пишет Майли Сайру под снимками.

Она провела весь день в своей домашней студии с продюсером Эндрю Ваттом. Ее новый альбом Plastic Hearts уже давно готов, но у Майли все еще есть кое-какие идеи, например, кавер на сингл Metallica 1992 года Nothing Else Matters для грядущей компиляции.

На фото Майли позирует в кожаной курточке и рокерском прикиде, а также с дерзким макияжем, в джинсах и футболке, а также в одних только колготах.

В сети и на сайте отличаются несколько фото, на которых певица показывает голую грудь - распахнув кожаную курточку, и позируя в одних только чулочках.

Сайт показал эти фото без цензуры.

  • Майли Сайрус rollingstone.com
  • Майли Сайрус rollingstone.com
  • Майли Сайрус rollingstone.com
  • Майли Сайрус rollingstone.com
  • Майли Сайрус rollingstone.com

Напомним, что недавно в сети вышло другое интервью Майли Сайрус, в котором она призналась, что у нее все еще есть чувства к Лиаму Хемсворту, с которым была обручена, но потом неожиданно бросила.

Ранее в Сети появились откровенные фото актрисы сериала Школа. Блогер Лиза Василенко засветила пикантные подробности своей фигуры в наряде Victoria's Secret.

Майли Сайрус новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «В сеть попали голые фото Майли Сайрус». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Леся Никитюк отказалась быть ведущей шоу "Кто сверху?"Леся Никитюк отказалась быть ведущей шоу "Кто сверху?" "Что за разврат": Катя Кищук без белья светанула грудью на интимном селфи"Что за разврат": Катя Кищук без белья светанула грудью на интимном селфи Вера Кекелия выпустила новый клип с ребенком и мужемВера Кекелия выпустила новый клип с ребенком и мужем "Сексапильная": звезда Квартала топлес показала нескромные фото"Сексапильная": звезда Квартала топлес показала нескромные фото Актер фильма Собачье сердце умер от коронавирусаАктер фильма Собачье сердце умер от коронавируса
Следующий материал

Последние новости

02:31
В сеть попали голые фото Майли Сайрус
02:30
Гороскоп на 6 декабря для всех: карьерное достижение, вспышка любви и выгодное совпадение Видео
01:35
Ученый рассказал, существует ли коллективный иммунитет к COVID-19 Видео
01:26
В РФ рассекретили документы об участии войск НКВД в битве за Москву
00:55
У Тихановской оценили вероятность военного переворота и отстранения Лукашенко от власти Видео
Реклама
00:27
Астролог спрогнозировал перед Новым годом погодный сюрприз
00:19
Спасибо волонтерам: поздравления с Днем волонтера – картинки и тексты
04 декабря, пятница
23:50
Стало известно, сколько времени еще придется носить маски Видео
23:27
Холостячка 1 сезон 7 выпуск 04-12-2020 - кто ушел
23:14
Зеленский дал прогноз по отпускам и закрытию границ Видео
22:57
Коронавирус в Украине рванул вперед: свыше 15 тысяч больных за сутки Видео
22:55
Конфликт в Нагорном Карабахе: в ООН сделали призыв к Азербайджану и Армении Видео
22:37
Bloomberg назвал самых выдающихся людей 2020 года
22:31
В Раде перечислили страны, у которых будут покупать вакцину от COVID-19
22:09
Зеленский сравнил заболеваемость коронавирусом с магазинами ROSHEN Видео
22:09
Гороскоп на 5 декабря для всех: крупная прибыль и прорывная случайность Видео
21:57
Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем
21:53
В ЕС резко отреагировали на принятие Радой закона о лжи в е-декларациях Видео
21:41
США ввели жесткие санкции против чиновников Китая
21:16
"Чистый бандитизм": Комаровский объяснил, как нельзя лечить антибиотиками Видео
Реклама
21:13
Будет ли снег: синоптик дал прогноз на Новый год и Рождество Видео
21:12
Под Днепром безнаказанно выдают ветеранам медали от Путина Видео
21:06
Названы сроки продления закона об "особом статусе" Донбасса Видео
20:46
Полезные тарталетки на десерт – простой рецепт Видео
20:38
В ООН предупредили о катастрофическом 2021 году
20:36
Dragon Age возвращается – датирован показ новой части культовой ролевой серии от BioWare
20:29
В России прояснили вопрос о проблемах с Турцией Видео
20:12
Стала известна дата возвращения Кернеса в Харьков Видео
20:09
Комаровский поведал о самоизоляции после контакта с больным COVID-19
20:08
Стало известно, кто сыграет Снейка в экранизации Metal Gear Solid
19:54
Жесткий карантин в Украине в декабре: Зеленский объяснил ситуацию Видео
19:34
Выяснилось, может ли СOVID-19 переходить в хроническую форму Видео
19:29
В Раде предлагают жестко выбивать долги по коммуналке
19:14
Шесть новых функций, которые добавят в Android этой зимой
19:00
Холостячка 2020 - что было в 7 выпуске 04-12-2020 Видео
18:59
В МИД Украины озвучили новые сроки вступления в НАТО
18:58
Как сохранить мотивацию к работе - 5 способов от психолога
18:51
Стало известно, какие мероприятия в Киеве готовят к Новому году
18:50
Тотальный карантин в Украине: Кабмин объявил важную дату Видео
18:32
Врачи указали на 4 привычки, которые продлевают жизнь на 10 качественных лет Видео
Реклама
18:26
Врач ошарашил побочными эффектами вакцины от коронавируса
18:19
Иосиф Пригожин откровенно рассказал о разбогатевшем на карантине сыне
18:01
У Зеленского прояснили вопрос посадок в тюрьму за ложь в декларациях Видео
17:33
Перезапуск Silent Hill отменяется? Создатель культовой серии хорроров покинул Sony Видео
17:28
Под Одессой суд отменил региональный статус русского языка
17:28
Подорожание под елочку: опубликованы новые газовые тарифы на 2021 год Видео
17:05
До -14: Украину "огреют" морозы – синоптик назвал самую холодную область Видео
16:50
В Верховной Раде назвали главную проблему в ситуации с КСУ Видео
16:37
Playstation 5 Pro уже на подходе? Sony запатентовала консоль с двумя видеокартами
16:33
Ученые узнали, как долго защищает вакцина от коронавируса Moderna Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять