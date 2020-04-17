В США умер известный актер, звезда сериала Рембо

Умер звезда фильмов Рэмбо и Кокон / Фото: Real-vin

В США ушел из жизни популярный голливудский актер, звезда легендарного сериала Рембо Брайан Деннехи.

О смерти 81-летнего артиста в Twitter сообщила его дочь Элизабет Деннехи.

"Наш отец, Брайан, скончался прошлой ночью от естественных причин, не связанных с Covid", - написала она.

По словам наследницы знаменитого актера, он умер естественным путем, ухудшение здоровья никак не связано с коронавирусом. Точную причину Деннехи близкие не озвучили.

Актер снялся за свою продолжительную карьеру в более 100 фильмах. Наиболее известные - Рэмбо: Первая кровь со Сильвестром Сталлоне, Гладиатор, Ромео + Джульетта, Черный список, Полиция Майами: Отдел нравов, Презумпция невиновности и другие. В 2001 году он получил премию Золотой глобус в номинации Актер в телесериале или фильме для телевидения. Престижную премию ему принесла роль Уилли Ломана в фильме Смерть коммивояжера.

Соболезнования в связи со смертью Деннехи высказал его бывший партнер по съемочной площадке Сильвестр Сталлоне.

Напомним, в Риме скончалась на 64-м году жизни популярная актриса Патрисия Милларде.

Ранее легендарный дизайнер Серджио Росси скончался в больнице итальянского города Чезена - через пару дней после госпитализации. Предположительно, смерть наступила в результате заболевания китайским коронавирусом.