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В Украине подъем поп-музыки, а в России – деградация: продюсер оценил борьбу стран на Евровидении

22 мая 2021, 12:15
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Украина может получить шанс побороться с влиятельным российским шоу-бизнесом, считает Денис Путинцев.

Денис Путинцев
Для Украины и России Евровидение является особым и резонансным событием - Путинцев / УНИАН

У Украины и России многолетняя история сложных отношений, поэтому такую тему используют и на Евровидении. В обеих странах сильный музыкальный рынок, поэтому неудивительно, что они принимают участие в финалах. Причем в странах тема европейского песенного конкурса зачастую связана с адреналиновыми историями и масштабным обсуждением фестиваля. Второе место у группы Go-A по просмотрам на YouTube – уже успех, Украине нужна стабильность, чтобы дать бой мощной машине российского шоу-бизнеса. Об этом рассказал продюсер, создатель промо-компании STARBOM.COMpany Денис Путинцев.

"В шоу-бизнесе продюсер любого шоу, особенно телевизионного, должен держать публику в напряжении, а для этого используются все хайповые социальные истории. Сложная история непростых отношений между Украиной и Россией понятна и известна всем уже не первый год, потому ее и использовали. К тому же, российский и украинский музыкальные рынки довольно сильны, потому вполне логично, что представители этих стран выходят в финал. В этом нет никаких политических подтекстов", - рассказал он в чате на Главреде, отвечая на вопрос о втором месте украинской группы Go-A по просмотрам на YouTube (5 тысяч просмотров) после России (7 миллионов просмотров) и противостоянии двух стран на фестивале.

По его словам, в Украине и России Евровидение является резонансной историей, которую обсуждают на массовом уровне. И если для всех стран фестиваль – повод повеселиться, то украинцы воспринимают конкурс практически как выборы президента страны.Читайте такжеУкраина может победить на Евровидении-2021, но не ясно, что мы будем с этим делать – Денис Путинцев

"И в России, и в Украине Евровидение всегда связано с наиболее отчаянными и адреналиновыми историями. Сложно представить, чтобы, например, в Эстонии столь активно обсуждали во всех эфирах этот конкурс. В России, Украине, Беларуси и в некоторой степени в Молдове просто фанатичный интерес к Евровидению. Если для всех стран Евровидение – это просто тусовка и развлечение, то мы его проживаем корвалольно, для нас этот конкурс, как выборы президента", - считает Путинцев.

Кроме того, продюсер полагает, что рассуждая о разнице в количестве просмотров не нужно искать каких-либо особых объяснений. РФ является огромной страной, а людей, слушающих такую музыку, очень много. Поэтому второе место группы Go-A по просмотрам уже является успехом.

"Что касается количества просмотров выступлений конкурсантов на YouTube, то не стоит в этом искать подтексты. Россия – огромная по территории страна, и русскоговорящих ценителей России, в том числе и в Украине, очень много. Потому Go-A, оказавшиеся на втором месте по количеству просмотров – герои", - объяснил Путинцев.Читайте такжеНа Евровидении 2021 иностранцы выказались про Украину и группу Go-A

Рассуждая о политической составляющей Евровидения продюсер сказал о том, что ситуация не является настолько сложной. В Украине на данный момент подъем популярной музыки, тогда как в России – упадок. Причем следует помнить, откуда родом звезды российской эстрады. В условиях влияния российского шоу-бизнеса, с которым Украина сможет побороться в том случае, если в государстве будет стабильность, второе место по количеству просмотров группы Go-A является серьезным достижением.

"Что же касается политического контекста, который всегда обсуждается в связи с Евровидением, то все не так сложно, как мы думаем. Просто исторически Россия и Украина расположены рядом, и Украина сейчас переживает развитие массовой популярной музыки, а Россия – деградацию. И так происходит не впервые, ведь мы помним, откуда родом звезды советской эстрады: Кобзон, Ротару и т.д. Так что у нас есть повод радоваться второму месту по количеству просмотров. Чтобы быть на первом, нам нужно еще несколько лет пожить в какой-никакой стабильности – тогда мы сможем побороться с этой махиной с огромными деньгами под названием "российский шоу-бизнес", - подчеркнул Денис Путинцев.

Евровидение – справка

  • Евровидение – ежегодный музыкальный фестиваль, который проводится с 1956 года и является одним из самых популярных мероприятий в мире. Аудитория конкурса – до 600 миллионов человек.
  • Финал Евровидения в этом году проходит 22 мая в Роттердаме. Украину на конкурсе представляет группа Go-A.
  • За победу в Евровидении ведут борьбу 26 стран. Полуфиналы состоялись 18 и 20 мая. По их результатам в финале оказались 20 стран. В числе таких стран Украина, Россия, Норвегия, Израиль, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия, Албания, Сербия, Болгария, Молдавия, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.
  • Также в финале фестиваля выступят Германия, Франция, Испания, Великобритания, Италия и Нидерланды. Первые 5 стран не участвуют в отборе, а Нидерланды попадают в финал автоматически как страна-организатор конкурса.
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