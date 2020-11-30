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Валерия без лифчика похвалилась фигурой на пикантном фото

30 ноября 2020, 13:12

Российская певица Валерия на съемках клипа показалась в нежном образе и впечатлила поклонников.

Валерия
Валерия / instagram.com/valeriya/

Певица Валерия показала себя в процессе работы над новым видеоклипом, сцену с которого она снимала в крошечном откровенном наряде.

Жена Пригожина Валерия покрасовалась в темном шелковом мини без белья, или же в ночной рубашке экстремально маленького размера, под которой у нее не было белья.

Валерия призналась, что во время съемок клипа, которые проходили в ОАЭ, ей даже переодеваться приходилось в машине - такая была нагрузка и скорость съемок.

"Съемки клипа - удивительно увлекательное, но очень непростое дело. Снимали мини-фильм, футуристическую историю ровно сутки без отдыха и почти без перерывов, перекусывая на бегу. Локаций было несколько, на одной из них условия были совершенно спартанские —даже переодеваться приходилось прямо в машине, от солнца прятались там же. Очень надеюсь, что нам удалось сделать что - то необычное. Теперь, сгорая от нетерпения, буду ждать первый монтаж. #пьяная #клип #ОАЭ P. S. Ну и, как водится, мои любимые хештеги", - пишет она в инстаграм.

На фото Валерия позирует полусидя в машине в своем платье чуть ниже бедер, колготах-сеточках и солнцезащитных очках. Поклонникам понравилось то, что они увидели.

Валерия
Валерия / instagram.com/valeriya/

"Я хотела идти в душ.. но задержусь...пошла за попкорном. Валерия молодец", "Мне нравится Ваше чувство юмора", "Когда клип будет готов? С нетерпением ждём", "Очень красивая девушка -я даже женщиной не могу вас назвать-ну до чего же стильная и милая!!! А фигура просто атас!!!!", - пишут ей в комментариях.

Ранее Алла Пугачева показала себя без грима.

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