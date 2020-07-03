"Сиси обнаженные": Вера Брежнева взбудоражила откровенным фото

Вера Брежнева / Instagram

Вера Брежнева впечатлила до глубины души поклонников горячим фото со съемок клипа ВечерИночка с Димой Монатиком.

Вера Брежнева заинтриговала поклонников отсутствием или присутствием белья на новом фото в Instagram.

"Наша с Димой Монатиком ВЕЧЕРиНОЧКА создавалась невероятно творческими людьми и в крутейшей синергии! Отдельное место в этой работе для меня занимают образы в видео! На втором фото в карусели - эскиз этого платья. Нам понадобилась всего одна примерка, чтобы Иван Фролов "посадил" его на меня! Несколько фактов о платье:Читайте такжеНовый альбом и коллаборация - что за ВечерИночка у Веры Брежневой

1) Если выложить все камни в одну линию, то продолжительность такой цепочки составит около 1 км.

2) Недавно я танцевала в нем под дождеем и это единственное платье, которое не намокло, но влажным стало выглядеть ещё лучше

3) Платье весит 5кг, и когда ты берёшь его в руки - оно тяжелое, но когда надеваешь на себя , благодаря специальным конструкциям - перестаешь вообще ощущать его на теле.

Именно поэтому я так легко и с удовольствием двигалась в нем, танцуя на столе, ну вы видели", - пишет Брежнева.

На фото она позирует в своем платье из клипа, озадачив поклонников фактом того, видна ли грудь под этим нарядом, или нет. Хотя, под "украшениями" из камней видно, что основа для платья нечто похожее на боди-корсет, над которым и видно соблазнительные формы Брежневой.

Вера Брежнева / Instagram

"Какой необычный образ. А эти щёточки на груди не поднимаются когда танцуете?", "Платье космос, ты Богиня", "Это просто что-то неземное!!! Вера, Вы выглядите умопомрачительно", "вулканическая феерия", "Красиво бесконечно прекрасна", "Платье, и с челкой не прогадала!!!!", "Красоту, конечно ничем не испортишь, и что-то ведьминское есть, наверное в каждой женщине, но это не значит, что вместо платья ей нужно вручать метлу, пусть и со стразами :)", "Когда я смотрю на сиси на этой фотке, мне почему-то мерещатся они обнаженные", "Сукня, витвір мистецтва, ну і в сукні сама муза", - пишут в комментариях.

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