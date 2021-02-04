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"Афродита":ВИА Гра едва вместила сочную грудь в тугой купальник

4 февраля 2021, 07:15

Российская певица Ульяна Синецкая поразила поклонников красотой на новых фото, которыми поделилась с ними в социальных сетях.

Ульяна Синецкая
Ульяна Синецкая / Instagram

Солистка группы ВИА Гра Ульяна Синецкая побаловала поклонников пикантными снимками, на которых показала, как натянулся ее пляжный топ, когда она снимала свою грудь.

Ульяна Синецкая в Instagram показала грудь и загорелое тело, едва прикрытые ультра-минималистичным купальником, под которым не смогла скрыть сексуальные прелести.

Девушка на фото с отдыха показала, как незагорелая грудь чуть не "убежала" с купальника, пока она позировала на шезлонге. Она похвасталась стройной фигуркой, длинными ножками и сексуальной грудью.

"Ауч", - подписала свое фото певица.

Ульяна Синецкая
Ульяна Синецкая / Instagram
Ульяна Синецкая
Ульяна Синецкая / Instagram
Ульяна Синецкая
Ульяна Синецкая / Instagram
  • "Моя пахлава медовая".
  • "Вылитая Афродита",
  • "Шикарная фигура и шикарный купальник",
  • "Красотка наша",
  • "Богиня", - пишут ей в комментариях.

Ранее телеведущая канала Прямой стыдливо засветила грудь на пикантном фото.

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