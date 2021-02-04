"Афродита":ВИА Гра едва вместила сочную грудь в тугой купальник

Российская певица Ульяна Синецкая поразила поклонников красотой на новых фото, которыми поделилась с ними в социальных сетях.
Солистка группы ВИА Гра Ульяна Синецкая побаловала поклонников пикантными снимками, на которых показала, как натянулся ее пляжный топ, когда она снимала свою грудь.
Ульяна Синецкая в Instagram показала грудь и загорелое тело, едва прикрытые ультра-минималистичным купальником, под которым не смогла скрыть сексуальные прелести.
Девушка на фото с отдыха показала, как незагорелая грудь чуть не "убежала" с купальника, пока она позировала на шезлонге. Она похвасталась стройной фигуркой, длинными ножками и сексуальной грудью.
"Ауч", - подписала свое фото певица.
- "Моя пахлава медовая".
- "Вылитая Афродита",
- "Шикарная фигура и шикарный купальник",
- "Красотка наша",
- "Богиня", - пишут ей в комментариях.
Ранее телеведущая канала Прямой стыдливо засветила грудь на пикантном фото.
Автор: Александр Галаджий