"Афродита":ВИА Гра едва вместила сочную грудь в тугой купальник

Ульяна Синецкая / Instagram

Солистка группы ВИА Гра Ульяна Синецкая побаловала поклонников пикантными снимками, на которых показала, как натянулся ее пляжный топ, когда она снимала свою грудь.

Ульяна Синецкая в Instagram показала грудь и загорелое тело, едва прикрытые ультра-минималистичным купальником, под которым не смогла скрыть сексуальные прелести.

Девушка на фото с отдыха показала, как незагорелая грудь чуть не "убежала" с купальника, пока она позировала на шезлонге. Она похвасталась стройной фигуркой, длинными ножками и сексуальной грудью.

"Ауч", - подписала свое фото певица.

Ульяна Синецкая / Instagram

Ульяна Синецкая / Instagram

Ульяна Синецкая / Instagram

"Моя пахлава медовая".

"Вылитая Афродита",

"Шикарная фигура и шикарный купальник",

"Красотка наша",

"Богиня", - пишут ей в комментариях.

Ранее телеведущая канала Прямой стыдливо засветила грудь на пикантном фото.