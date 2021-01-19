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ВИА Гра топлес поделилась пикантными фото

19 января 2021, 03:11

Российская певица Ульяна Синецкая снялась в откровенном видео, с которого показала самые пикантные кадры.

Уляна Синецкая
Ульяна Синецкая / Instagram

Солистка ВИА Гры 24-летняя Ульяна Синецкая засветилась топлес на новых съемках.

Финалистка музыкального конкурса Детское Евровидение, участница музыкальных шоу Голос и Фабрика звезд нынче поет в самой сексуальной группе в России. И по этому поводу она засветила свою сексуальную фигуру.

Ульяна опубликовала в Instagram скриншоты с видео (возможно нового клипа), на котором она позирует только в одних джинсах без лифчика зато с драгоценностями. Девушка продемонстрировала плавные изгибы тела и возбудила фантазти поклонников.

Уляна Синецкая
Уляна Синецкая / Instagram
Уляна Синецкая
Уляна Синецкая / Instagram
Уляна Синецкая
Уляна Синецкая / Instagram
Уляна Синецкая
Уляна Синецкая / Instagram
  • "Богиня",
  • "Ау, какая Красота!))",
  • "Каждое фото Ульяны, как отдельный вид искусства",
  • "Ну нельзя же быть такой красивой Уля", - пишут в комментариях Ульяны.

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