ВИА Гра топлес поделилась пикантными фото

Ульяна Синецкая / Instagram

Солистка ВИА Гры 24-летняя Ульяна Синецкая засветилась топлес на новых съемках.

Финалистка музыкального конкурса Детское Евровидение, участница музыкальных шоу Голос и Фабрика звезд нынче поет в самой сексуальной группе в России. И по этому поводу она засветила свою сексуальную фигуру.

Ульяна опубликовала в Instagram скриншоты с видео (возможно нового клипа), на котором она позирует только в одних джинсах без лифчика зато с драгоценностями. Девушка продемонстрировала плавные изгибы тела и возбудила фантазти поклонников.

Уляна Синецкая / Instagram

Уляна Синецкая / Instagram

Уляна Синецкая / Instagram

Уляна Синецкая / Instagram

"Богиня",

"Ау, какая Красота!))",

"Каждое фото Ульяны, как отдельный вид искусства",

"Ну нельзя же быть такой красивой Уля", - пишут в комментариях Ульяны.

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