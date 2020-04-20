Від пацанки до панянки 4 сезон 10 выпуск - кто ушел

Від пацанки до панянки 4 сезон - кто ушел в 9 выпуске 13-04-2020 / Новый канал

Новый сезон Від пацанки до панянки 2020 можно смотреть онлайн на Телепортале и в Ютубе. Десятый выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 20 апреля на Новом канале в 19-00, и конце ушла одна девушка.

Преподаватели школы леди оценивают участниц по тому, кто имел самый малый прогресс, и кому меньше всего нужна помощь на шоу Пацанки. В конце девятой недели из шоу Від пацанки до панянки 2020 ушла участница, от которой не ждали такого. Кто и почему ушел в 9 выпуске, что было в шоу Від пацанки до панянки 4 сезон, - читай на Главреде.

В 10 выпуске Від пацанки до панянки 2020 должна была уйти Виктория #Синяк Кошутина.

Однако, Вика Алехина, как президент Школы Леди приняла решение использовать свое право "Вето" и оставить Вику в Школе.

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Від пацанки до панянки 4 сезон / Новий Канал

Возраст: 19 лет

Город: Одесса

Прозвище: Синяк

Виктория работает веб-моделью. Свободное время уделяет тусовкам и развлечениям. Вику узнают почти в каждом заведении города, ведь она – настоящая королева треша и вечеринок.Прогуляться голышом, украсть что-то или устроить потасовку – обычное дело для своенравной красотки. Она специально выводит людей из себя, провоцирует их на негатив.

К агрессии и злости Вика привыкла с детства. Отец-тиран доводил дочь до нервных срывов и панических атак. Убежать от одиночества и жестокости Вике помогали наркотики. Впервые она попробовала их в 12 лет. Из-за нездоровой обстановки в семье девушка дважды пыталась свести счеты с жизнью. Сейчас она практически не поддерживает общение с родными.

Вика боится сойти с ума или умереть от вредных привычек. На проект Від пацанки до панянок 2020 она пришла, чтобы изменить манеру поведения и стиль жизни.

Напомним, все новые выпуск шоу Від пацанки до панянки 2020 выходят на Новом Канале в 19-00. Кроме того, их можно смотреть и читать обзоры на Главреде.