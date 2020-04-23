"С помощью ремня быстрее дойдет": мама пацанки в прямом эфире просила прощения

Від пацанки до панянки 4 сезон / Пресс-служба

В 10 выпуске Від пацанки до панянки 2020 мама Насти Иваненко сделала трогательные признания и от души поговорила с дочкой. Участницы реалити Нового канала Від пацанки до панянки озвучили обиды своим родным людям

На десятой неделе обучения в Школе леди к ученицам приехали их родители. И несмотря на то, что Настя #Мивина Иваненко на проекте совсем недавно, ее также решила навестить мама.

"Увидев, как она плачет, тоже заплакала. Я люблю маму и очень по ней скучаю", - призналась Настя.

Несмотря на то, что обе чувствуют необычайную любовь, общий язык найти родным людям никак не удается.

"Мы как-то не можем наладить с ней контакт. Между нами, как будто, какая-то ограда. В садике она была очень хорошей девочкой. А в школе начала в буквальном смысле этого слова выбивать свое место на этой земле", - заговорила ее мама..Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 10 выпуск 20-04-2020

Но попытки найти взаимопонимание были специфическими по словам пацанки.

"Я была битой чуть ли не каждый день. Но ребенку нужно объяснять с помощью слов, а не ремня. Потому что он будет тебя только ненавидеть. Я бы хотела, чтобы мама была ко мне добрее и откровеннее со мной", - говорит девушка.

Від пацанки до панянки 2020 выпуск 10/ Новый канал

Психолог проекта Від пацанки до панянки Наталия Борисова посоветовала им извиниться друг перед другом и начать все заново.

"Настя не слышала слов, и я думала, что с помощью ремня до нее скорее дойдет. Мне казалось, что я стучалась в закрытую дверь. Но сейчас понимаю, что неправильно стучалась. Хочу извиниться, что била ее", – каялась мама пацанки.

Извинилась также и Настя.

"Мне тоже стыдно за то, что было. За то, сколько раз маме приходилось за меня краснеть. За то, что заставляла ее злиться и нервничать", – призналась участница реалити Нового канала.

Від пацанки до панянки 4 сезон 10 выпуск смотреть онлайн 20-04-2020:

Напомним, не все пацанки были рады встречи с мамами в 10 выпуске. Что было на Від пацанки до панянки 2020 10 выпуск - читайте в обзоре на Главреде, и смотрите повторы на Новом канале.

Все новые выпуски Від пацанки до панянки 2020 выходят в 19-00 по понедельникам на Новом канале.