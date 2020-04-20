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Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 10 выпуск 20-04-2020

20 апреля 2020, 18:50

Новый 10 выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 20 апреля. Что показали в 10 выпуске Від пацанки до панянки 4 сезон в школе Леди - читай на Главреде.

Від пацанки до панянки 4 сезон 10 выпуск 20-04-2020 смотреть онлайн
Від пацанки до панянки 4 сезон 10 выпуск 20-04-2020 смотреть онлайн / Новый канал

Новый сезон Від пацанки до панянки 2020 можно смотреть онлайн. Десятый выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 20 апреля на Новом канале в 19-00.

В десятом выпуске Від пацанки до панянки 2020 участницы окунуться в детство, потом почувствуют, как это - быть мамой. С известной телеведущей - Машой Ефросининой, они узнают все про сексуальное домогательство и свои права.

Что было в десятом выпуске Від пацанки до панянки 4 сезон - читай на Главреде.

С начала 10 недели на шоу Від пацанки до панянки 2020 преподаватели приготовили для участниц настоящую детскую сказку: воздушные шарики и кучу мягких игрушек. Никто даже не стал их осуждать за детские забавы с шариками. Но настоящий сюрприз их ждал в парке развлечений, куда их повели - девушки с наслаждением оценили батут, настольный теннис, футбол, горки и другие атракционы.

Однако, оказалось, что на самом деле это сверхсложное испытание, которое потревожило детские душевные раны пацанок. Девушки с легкой руки Екатерина Виноградовой стали аниматорами. Руководство школы приняло решение, что в общении с детьми девушки проявят свою женственность, раскроют свой характер.Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 9 выпуск 13-04-2020

И все не зря - только они начали брать под контроль чужих детей, случилось нечто ужасное. Это стоило им нескольких сотен нервных клеток… Но как только пацанки на несколько минут расслабились, к ним прибежала взволнованная мама и в истерике сообщила, что ее дочь пропала. Неужели участницам шоу Від пацанки до панянки не удалось присмотреть за всеми детишками?

Маша Ефросинина нашла способ "вскрыть" болевые точки пацанок во время общения с ними. Они вместе боролись с жестоким обращением в семьях.

Від пацанки до панянки 2020 смотреть онлайн 10 выпуск 20-04-2020
Від пацанки до панянки 2020 смотреть онлайн 10 выпуск 20-04-2020 / Новый канал

Маша Ефросинина как почетный посол ООН призвала пацанок не замалчивать жестокое обращение. Вместе с телеведущей девушки приняли участие в фотосессии для социальной акции по борьбе с домашним насилием. И напомнили всем и себе: #яіндивідуальність #янеріч #янеслуга #янеіграшка.

"Истории пацанок меня просто потрясли. Например, Юля Чигринец, которую избивали и приковывали цепями в сарае. Или Вика Кошутина, которая со школы пристрастилась к алкоголю, наркотикам, а сейчас фактически зарабатывает своим телом, продавая себя в интернете. Причем ужасное обращение с первой девушкой инициировала ее же мать, а вторую родной отец бил до потери сознания. Какими бы выросли эти девочки, воспитывай их другие люди?", – признается телеведущая.

Она призналась, что общение с девушками ее приятно поразило.

"Меня впечатлило желание пацанок разорвать порочный круг насилия в своей жизни и не нести его дальше. Это достойно огромного уважения. Очень захотелось им помочь", - добавила она.

Ежегодно более миллиона украинок страдают от жестокого обращения. Под горячую руку насильников попадают даже дети.

"Каждое упоминание в публичном поле этой темы – шаг в борьбе с насилием. Чем ярче будут призывы, тем больше шансов, что каждая из нас остановится и подумает: "Стоп, а ведь это обо мне. Сегодня босс на работе сделал неоднозначный комплимент. А в автобусе об меня мужик потерся своими гениталиями. Черт! Я же могу вызвать полицию и отстоять свои права в судебном порядке", - объявила она.

К тому же, десятую неделю в Школе леди решили посвятить семье. Для всех без исключения участниц эта тема – одна из самых болезненных, поскольку большинство обид пацанок тянутся еще с детства. На шоу пригласили матерей девушекЧитайте такжеУчастница Від пацанки до панянки хотела покончить жизнь самоубийством из-за отца

"Наши девушки не привыкли разговаривать с родителями, как и те с ними. Поэтому нам было важно, чтобы на родительской неделе они смогли пообщаться, проговорить все свои обиды и, возможно, даже получить друг от друга прощение", – говорит психолог реалити Від пацанки до панянки Наталия Борисова.

Несмотря на то, что пацанки были приятно удивлены встречей с родителями, теплой она была не в день всех. Пацанка Виктория #Синяк Кошутина, неоднократно рассказывала о непростых отношениях с родителями, чуть не отказалась от встречи с мамой.

Я очень напряглась. Представила, что придется мириться с отцом, что для меня априори невозможно. Но в дверях стояла только мама. Честно, я не желала ее видеть. И хотела уйти. Мне было нереально трудно находиться рядом с ней", – говорит она.

Від пацанки до панянки 4 сезон 10 выпуск смотреть онлайн 20-04-2020:

Все выпуски Від пацанки до панянки выходят по понедельникам в 19-00 на новом Канале. Также смотреть онлайн и читать описание выпуском вы можете на Главреде.

Від пацанки до панянки 4 сезон онлайн новости шоу бизнеса Новый канал Маша Ефросинина
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