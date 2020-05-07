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"Греши": Вика Кошутина в БДСМ-упряжи засветила грудь

7 мая 2020, 07:38

Украинская блогер и участница шоу Від пацанки до панянки 2020 Вика Кошутина опубликовала фото-провокацию в БДСМ-упряжке.

Виктория Кошутина
Виктория Кошутина / Instagram

Участница шоу Від пацанки до панянки 4 сезон Виктория Кошутина после официального выгона с шоу поделилась новым фото в своем Instagram.

Самая провокационная девушка в школе Леди Вика Кошутина опубликовала фото в прозрачной БДСМ-упряжке, на которой соски прикрыты наклейками "Греши".

Девушка не стала подписывать фото, указав только традиционно автора фото и белье.

На фото Вика Кошутина с розовыми волосами стоит на коленках в высокой траве на клетчатой рубашке или покрывалу, так что в полной мере демонстрирует стройную фигуру, тонкую талию и даже ягодицы и бедра, не прикрытые тоненькими полосками БДСМ-наряда.

Прозрачная ткань не скрывает молодую грудь Вики Кошутиной, но наклейки с надписью "Греши" прикрывают соски под прозрачной тканью.

Виктория Кошутина
Виктория Кошутина / Instagram

"Моя малышка", "Теку",

"Жди БДСМ эдит", "Как всегда прекрасна", "Блин, красота, что тут поделаешь",

"Ну, фотка прікольна, но сісьок нема", "Мне без сисек комфортнее", "Маринка, ти подивись на свої, а потім критикуй чиїсь",

"Гламурная кошка", "Самая лучшая",

"Вика, с такими пошлостями ты себе жизнь портишь, не делай этого - прошу", "Мы все равно умрем, так что какая разница тебе как я живу", "Вікуся, ты просто сексі",

"Викусечка, ти великолепна. Тащусь от тебя", "Какая очаровательная девушка, на этом снимке", "Скилет",

Напомним, Ирина Морозюк без трусиков показала интимное фото

Від пацанки до панянки 4 сезон онлайн новости шоу бизнеса
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