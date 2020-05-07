"Греши": Вика Кошутина в БДСМ-упряжи засветила грудь

Украинская блогер и участница шоу Від пацанки до панянки 2020 Вика Кошутина опубликовала фото-провокацию в БДСМ-упряжке.
Участница шоу Від пацанки до панянки 4 сезон Виктория Кошутина после официального выгона с шоу поделилась новым фото в своем Instagram.
Самая провокационная девушка в школе Леди Вика Кошутина опубликовала фото в прозрачной БДСМ-упряжке, на которой соски прикрыты наклейками "Греши".
Девушка не стала подписывать фото, указав только традиционно автора фото и белье.
На фото Вика Кошутина с розовыми волосами стоит на коленках в высокой траве на клетчатой рубашке или покрывалу, так что в полной мере демонстрирует стройную фигуру, тонкую талию и даже ягодицы и бедра, не прикрытые тоненькими полосками БДСМ-наряда.
Прозрачная ткань не скрывает молодую грудь Вики Кошутиной, но наклейки с надписью "Греши" прикрывают соски под прозрачной тканью.
"Моя малышка", "Теку",
"Жди БДСМ эдит", "Как всегда прекрасна", "Блин, красота, что тут поделаешь",
"Ну, фотка прікольна, но сісьок нема", "Мне без сисек комфортнее", "Маринка, ти подивись на свої, а потім критикуй чиїсь",
"Гламурная кошка", "Самая лучшая",
"Вика, с такими пошлостями ты себе жизнь портишь, не делай этого - прошу", "Мы все равно умрем, так что какая разница тебе как я живу", "Вікуся, ты просто сексі",
"Викусечка, ти великолепна. Тащусь от тебя", "Какая очаровательная девушка, на этом снимке", "Скилет",
Напомним, Ирина Морозюк без трусиков показала интимное фото