"Эта киска повидала многое": Голая Вики Одинцова показала киску

Вики Одинцова / Instagram

Модель Виктория Одинцова показала себя голой на фото в зеркале, сидя рядом с котом.

Вики Одинцова показала голое фото в Instagram.

"Карантин", - подписала она фото.

На снимке Вики Одинцова голая сидит перед зеркалом скрестив ноги, и демонстрируя голое тело прикрыв самые интимные части тела.

Вики Одинцова / Instagram

"Мда.. как поставить дизлайк голой женщине?", "Просто сять мне на лицо и ничего больше, "Это как же надо успеть сесть в позу и застать когда кот посмотрит в зеркало", "То чувство, когда завидуешь коту", "Она болеет, и разделась, стирка что-ли! Ну все спрятала, ничего не видно", "То ли видна киска то ли нет)", "Эта киска повидала многое", "когда попросили показать киску", - пишут в комментариях.

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