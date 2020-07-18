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Голая Вики Одинцова взорвала сеть

Модель Вики Одинцова спровоцировала поклонников откровенным фото, для которого она полностью разделась.

18 июля 2020, 05:30
Вики Одинцова
Вики Одинцова / Instagram

Российская модель и блогер Вики Одинцова взбудоражила сеть откровенным фото, на котором она позировала совершенно голой.

Голая Вики Одинцова показала интимное фото в Instagram.

"Нежные фото-серии в журнале Marvin. Не забудьте подписаться и проверить новые фотографии самостоятельно", - написала она.

На фото Одинцова голышом сидит на плетеном кресле, стыдливо согнув ноги, и руки так, чтобы прикрыть наготу, однако ей не удается полностью скрыть свою голую грудь, чем она приводит в восторг поклонников.

Вики Одинцова
Вики Одинцова / Instagram

"Груди силиконовые?", "даже и сердце силиклнское, она мне не отвечает я даже стихи ее написал", "Блин,а зачем такие фотки выставлять уже б письку б показала свою, чтож тут уже закрывать ногами. Скромности 0(((Это даже не красиво сейчас это тело не ценится главное что в душе ,а не все тело!!!", "Вот зачем-нибудь против того девушка не проститутка это художественный эксперимент она есть скромна", "Боже мои какая ты секси", "Красатулька няшка", - пишут в комментариях.

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