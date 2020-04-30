"Сиси хороши": Вики Одинцова взбудоражила сочной грудью на откровенном фото

Вики Одинцова / Instagram

Российская модель Вики Одинцова показала грудь на пикантном фото в Instagram.

Вики Одинцова сверкнула грудью на развратном фото у бассейна.

Одинцова не стала подписывать фото, только отметила фотографа - Marvin, который часто с ней работает.

На фото Одинцова позирует в белых брюках босиком и топлес с распущенными волосами на фоне моря и рядом с бассейном у ее ног. Девушка поддерживает рукой роскошную оголенную грудь, прикрывая соски, и демонстрируя свою фирменную татуировку на шее.

Вики Одинцова / фото - Marvin

До этого она снялась полностью голой в ванной, плотно прижав колени к груди и скрестив ноги, чтобы прикрыть интимные части тела.

Вики Одинцова / фото - Marvin

"Господи, опять сиськи", "в следующий раз делай фотки голой", "Лучше без рук", "Как бы хотелось подержать твои сиськи!!!!!)))", "Очень большая грудь", "Когда уже нормально сиськи покажешь?", "А может достаточно полу голых сисек?", "Вы так и ходите, с рукой на груди? Может легче насисечник надеть?", "....в принципе, со штанами можно было тоже не заморачиваться ))))", "крутая фотка - сиси откровенно тоже хороши", - пишут в комментариях.

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