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"Сисюлечки, будто шарик": Вики Одинцова топлес показала сочную грудь

2 июня 2020, 07:12

Российская модель Вики Одинцова заинтриговала поклонников откровенным фото из глянца.

Вики Одинцова
Вики Одинцова / Instagram

Российская модель Вики Одинцова снялась для журнала Marvin без одежды, и будоражит поклонников своими откровенными фото из этой фотосессии.

Вики Одинцова бесстыже показала голую грудь в Instagram.

"Через 9 дней журнал Marvin запускает Vol.3 с моей главной фотосессией для вас. Подпишитесь сейчас, чтобы увидеть фотографии со мной из предыдущих выпусков и первыми увидеть новые фотографии на следующей неделе!", пишет Вики.

На фото, которое опубликовала Вики, она позирует топлес или совсем голой, демонстрирую огромную сочную грудь, которую частично прикрывает рукой. Тем не менее, девушка не может полностью скрыть свои выдающиеся сочные формы, и этим вызвала бурную реакцию у поклонников.

Вики Одинцова
Вики Одинцова / Instagram

"Мы представляем новую обложку журнала Marvin Vol.3 с прекрасной Вики Одинцовой. Вы все знаете, кто она, и многие из вас подписаны на нее, но мы можем удивить вас еще больше! Мы порадуем вас новой эксклюзивной фотосессией. Журнал Marvin Vol.3 начнет выходить на следующей неделе. На данный момент вы можете подписаться, чтобы увидеть предыдущие выпуски", - говорится на странице журнала Marvin.

На фото Вики Одинцова голая украшает обложку. Она подставила руки под подбородок так, чтобы частично прикрыть грудь и спрятать соски, за которые сейчас много где цензурят.

Вики Одинцова
Вики Одинцова / Instagram

Еще на одном фото Вики позирует повернувшись спиной и снимая белоснежное кружевное белье с поясом для чулок.

Вики Одинцова
Вики Одинцова / Instagram

"Запрещеночка пошла", "Как будто шарик держит", "Молодец!!! Фото риспек!!!", "Вот это цыцки я понимаю","Красотка", "Шикарная", "Самая аппетитная", "Сисюлечки", - пишут в комментариях.

Ранее Диана Шурыгина снялась голышом для откровенной фотосессии.

новости шоу бизнеса модель мода
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