Сексуальная модель Винни Харлоу бесстыже показала грудь

Винни Харлоу / Instagram

Знаменитая чернокожая модель Винни Харлоу, которая отличается необычной внешностью из-за нарушения пигментации кожи, бесстыже устроила у себя дома разврат.

Винни Харлоу показала сочную грудь на пикантном фото в своем Instagram.

25-летняя модель продемонстрировала плоский животик и молодую грудь на новом фото. Винни Харлоу повернулась боком и подняла одежду так, чтобы показать грудь, но прикрыла самое запрещенное руками.

При этом она вызвала бурную реакцию у своих поклонников и подружек-моделей.

Она решила оставит за кадром имя фотографа, но все равно много знаменитостей наставили ей лайки и понаписывали комментарии. Менее чем за час фото набрало более 150 тысяч лайков и тысячи комментариев.

Винни Харлоу / Instagram

Винни Харлоу / Instagram

Напомним, Винни Харлоу - канадская модель и активистка, участница 21 сезона Топ-модели по-американски. Амбасадор бренда Desigual, работает с ангелом Victoria's Secret Алесандрой Лимой.

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