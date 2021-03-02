"Вкусненько": украинская блогерша снялась в прозрачном белье

Евгения Мосиенко / instagram.com/jenny.m.official/

Блогерша, спортсменка и модель Евгения Мосиенко любит побаловать поклонников откровенными фото своего потрясающего тела. Девушка отправилась на отдых, но продолжает делать откровенные снимки.

Бывшая чемпионка в спортивном соревновании в бикини в своем Instagram показала себя в полупрозрачном кружевном белья. Евгения Мосиенко засветила возбужденные соски и девичьи формы на провокационных фото.

Евгения примерила трусики с высокой посадкой, которые позволили ей показать сексуальные ягодицы. Она похвасталась плоским животиком, накачанной фигурой и сочной грудью под кружевной тканью.

"Напоминаю, как выглядит мое лицо", - пишет она к фото.

Евгения Мосиенко / instagram.com/jenny.m.official/

Евгения Мосиенко / instagram.com/jenny.m.official/

"Белье", "Вкусненько", "Просто прекрасно", "Моя муза", "Шикарная", "Сексуальная Евгения", "Сексуальное тело", "Абсолютно горячее фото, абсолютно сексуальное белье, прекрасное тело замечательная женщина", - пишут ей в комментариях.

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