"Вкусняшка": Лиза Василенко из сериала Школа оголила аппетитные формы

Звезда сериала Школа блогерка Лиза Василенко приняла участие в откровенной фотосессии, для которой она разделась.
Актриса и блогер Лиза Василенко устроила откровенную фотосессию в прозрачном белье Victoria's Secret со своими подругами из "Творческой семьи тиктокеров" XO Team. Лиза Василенко снялась с Алишой Коне, Кристиной Косныревой и Чаной.
Первой фото выложила в соцсети именно Лиза Василенко - снимки она показала в своем Instagram.
Девушка не стала подписывать фото, и указывать подруг, геотег указав Victoria's Secret. На снимке девушки стоят на розовом фоне в сексуальных корсетах, бра и трусиках знаменитого бренда и с крылышками. Они демонстрируют все свои жаркие подробности фигур.
Другое фото Лиза Василенко показала в сториз - на нем они сидят друг за другом, причем Лиза - первая. Девушка поджала ножки, и продемонстрировала не прикрытое бельем тело.
Поклонники оценили горячие позы Лизы Василенко, и поспешили высказать как комплименты, так и недовольство.
"Лиза самая при самая лучшая, вкусняшка!)", "Ну да, твоя попа как орех", "Говорили Ангели не існують",
"Слишком 18+", "Ля, соски",
"До чего докатились - подростки раздеваются",
"А у кого это у нас тут самый большой размер среди всех ангелочков?))",
"Жопка - топ", "Сексуально", "Такие больные Вы - ни стыда ни совести".
Ее подруги, которые фото пока что не показывали, в свою очередь отметили свое местоположение в Москве. Кроме того, на последних фото самой Лизы Василенко остался также геотег Москва, так что не исключено, что фотосессия была с местной резиденцией Victoria's Secret.