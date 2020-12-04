"Вкусняшка": Лиза Василенко из сериала Школа оголила аппетитные формы

Лиза Василенко / Instagram

Актриса и блогер Лиза Василенко устроила откровенную фотосессию в прозрачном белье Victoria's Secret со своими подругами из "Творческой семьи тиктокеров" XO Team. Лиза Василенко снялась с Алишой Коне, Кристиной Косныревой и Чаной.

Первой фото выложила в соцсети именно Лиза Василенко - снимки она показала в своем Instagram.

Девушка не стала подписывать фото, и указывать подруг, геотег указав Victoria's Secret. На снимке девушки стоят на розовом фоне в сексуальных корсетах, бра и трусиках знаменитого бренда и с крылышками. Они демонстрируют все свои жаркие подробности фигур.

Другое фото Лиза Василенко показала в сториз - на нем они сидят друг за другом, причем Лиза - первая. Девушка поджала ножки, и продемонстрировала не прикрытое бельем тело.

Поклонники оценили горячие позы Лизы Василенко, и поспешили высказать как комплименты, так и недовольство.

Лиза Василенко / Instagram

Лиза Василенко / кадр из сториз



"Лиза самая при самая лучшая, вкусняшка!)", "Ну да, твоя попа как орех", "Говорили Ангели не існують",

"Слишком 18+", "Ля, соски",

"До чего докатились - подростки раздеваются",

"А у кого это у нас тут самый большой размер среди всех ангелочков?))",

"Жопка - топ", "Сексуально", "Такие больные Вы - ни стыда ни совести".

Ее подруги, которые фото пока что не показывали, в свою очередь отметили свое местоположение в Москве. Кроме того, на последних фото самой Лизы Василенко остался также геотег Москва, так что не исключено, что фотосессия была с местной резиденцией Victoria's Secret.