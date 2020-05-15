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Влад Яма заподозрил у себя коронавирус

15 мая 2020, 18:14

Судья шоу Танці з зірками Влад Яма признался, что подозревал себя на заражение коронавирусом.

Влад Яма мог переболеть коронавирусом
Влад Яма мог переболеть коронавирусом / Instagram

Хореограф и шоумен Влад Яма признался, что опасается, что мог переболеть коронавирусом, но точно этого не знает, и проверить уже никак не сможет.

Влад Яма озвучил свои опасения о коронавирусе в интервью Фактам.

Он отметил, что их семья строго соблюдает все предосторожности во время карантина.

"Мы строго соблюдаем карантин и находимся на самоизоляции до объявления его окончания", — рассказал по телефону Влад.

Влад признался, что в семье сразу после введения карантина обеспокоились, как большинство украинцев, и даже подозревали у него коронавирус

"Мы вспомнили, что, находясь в Америке, я заболел. Мой организм тогда вел себя довольно странно. Было ощущение, что я надышался холодного воздуха на утренней пробежке -было двенадцать градусов тепла, я вышел в футболке, потом вспотел и после улицы начал подкашливать. Этот кашель затянулся на две недели, был сухим и довольно странным — приходил сильными приступами. Один раз за все это время меня бросило в жар, и высокая температура держалась ровно час. Но ни у Лили, ни у Леона или ребят, с которыми мы каждый день общались, симптомов не было", - рассказал он.

Когда у него спросили, как он думает, был ли это коронавирус, Влад Яма согласился, что есть вероятность. Но установить или проверить это тогда было невозможно, как и теперь, когда прошло столько времени.

Кроме того, Влад Яма отметил, что хоть они и заметили некие разногласия во время карантина, их семья выходит победителем из ситуации.

"Я знаю пары, которые могут не разговаривать друг с другом по несколько дней, но период, когда каждый хотел показать свой характер, у нас с Лилей уже давно прошел. Сейчас это случается уже крайне редко. И, когда мы отходим от раздражения, остываем, я просто прошу Лилю не показывать свой характер, потому что я и так его слишком хорошо знаю. То же касается и меня", - сказал Влад.

Ранее, Оля Полякова также вспомнила, что болела, когда была в США, но она не знала, был ли это коронавирус, и проверить тогда было просто невозможно так как тестов не было.

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