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Жена Остапчука обвинила его в неуплате алиментов

10 июня 2020, 15:55

Жена телеведущего Владимира Остапчука спустя почти год после расставания рассказала, как он помогает ей с воспитанием сына.

Елена Войтенко и Владимир Остапчук
Елена Войтенко и Владимир Остапчук / Новый канал

Владимир Остапчук бросил жену еще до начала проекта Танці з зірками, но после ухода они развелись. После этого на него посыпалось множество критики, среди которой уже тогда было много обвинений по обязательствам перед бывшей женой и сыном. Владимир Остапчук несколько раз опровергал обвинения, но теперь раскрылись новые подробности.

Пока проект У кого больше?, который Новый канал презентует осенью 2020 готовится, его ведущая Анна Олицкая завела свой YouTube-блог. В нем она берет интервью у популярных личностей. В свежем выпуске ее гостьей стала Елена Войченко — бывшая жена ведущего Владимира Остапчука.

Их развод до сих пор обсуждает вся страна, поэтому в откровенном интервью Елена решила расставить все точки над"і" и рассказать, как поменялась ее жизнь.Читайте также"Не хочет брать ответственность": жена Остапчука раскрыла подробности развода

"Человек два месяца вообще не давал денег на детей, ни копейки. Это длилось с конца августа до конца октября", — призналась Елена ведущей Нового канала.

Она утверждает, что Остапчук платит безсистемно и по своей логике.

"Потом он передумал и начал давать деньги, но когда хочет и сколько хочет. Он по сей день сам определяет себе какую-то сумму", - объясняет Елена.

Войтенко утверждает, что во время карантина Владимир перечислил бывшей жене 10 тысяч гривен.

"Многие говорили, мол, что тут такого, все мужики бросают детей и платят бывшим тысячу гривен, а тебе платят аж десять, и ты еще и недовольна! Но никто же не учитывает, что я до сих пор выплачиваю его долги, — сказала Войченко.

Почему ушёл Остапчук? Елена Войченко дата интервью Анне Олицкой:

Напомним, что когда стали известны первые подробности развода, на Владимира Остапчука свалился шквал критики.

Владимир Остапчук новости шоу бизнеса
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