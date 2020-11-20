"Два шара": внучка Боярского показала свои достоинства в развратной позе

Екатерина Боярская / Instagram

Любимая внучка Михаила Боярского Екатерина поделилась весьма горячим фото в образе под стиль диско.

Почти что 22-летняя Екатерина Боярская похвасталась формами в тесной маечке и облегающем наряде на фото в Instagram.

Дочка Сергея Боярского, который решил заняться политикой в составе партии ЕдРос, отдыхает и хвастается отличной фигурой в соцсетях. Она опубликовала фото на студии, на котором позирует с диско-шарами, принимая соблазнительные позы.

"Включите свет. Пускай музыка тобой движет. Теряй себя этой ночью", - пишет она.

На фото девушка с розовыми волосами и в крошечных шортиках села на пол, и раздвинула ноги, а между ними положила огромный диско-шар. При этом поклонники заметили, что с любовью к крошечным облегающим нарядам, она все равно акцентировала внимания на свои пышные формы.

Екатерина Боярская / Instagram

На другом фото Боярская позирует уже сидя на шаре, демонстрируя сексуальные ножки с накачанными бедками, и соблазнительно расстегнутутую молнию ее наряда.

"Любовь навсегда - это просто Fake Word", - подписала она фото.

Екатерина Боярская / Instagram

"Два шара снаружи", "Блеск танцпола в твоих руках", "Диско 80-90х", "Какая красивая девушка", "Фото просто супер", "Секси", "Выглядишь просто шикарно", "Красавица", - пишут в комментариях.

22-летие девушка будет отмечать 28 ноября.

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