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"Внутри фарш вместо органов": Сергей Жигунов с возлюбленной заболели коронавирусом

28 декабря 2020, 15:43
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Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит сообщили, что к Новому году они заболели коронавирусом и лечились в больницах.

Сергей Жигунов
Сергей Жигунов / Instagram

Российский актер и его девушка заболели коронавирусом, и поделились с поклонниками информацией о своем состоянии.

57-летний заслуженный артист РФ, звезда Моей прекрасной няни, Сердца трех, Гардемарины, вперед! попал в больницу с коронавирусом.

"Похоже, меня ожидает самый необычный Новый год в моей жизни. Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны. Но поскольку любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот оливье смотреть. Я столько раз его ел, что вкус я как-нибудь вспомню. Прекрасные врачи работают в Ялтинском ковидном госпитале, развернутом на базе Ливадийской больницы, спасибо им, потому что неизвестно чем бы закончилось. Будьте здоровы. С наступающим!", - рассказал он и показал фото из больницы.

Сергей Жигунов показал фото из больницы
Сергей Жигунов показал фото из больницы / Instagram

Возлюбленная Жигунова Виктория Ворожбит также сообщила о болезни. Она также попала в больницу, у нее была высокая температура, и ее спасали капельницами.

Теперь девушка уже чувствует себя лучше, пишет Ворожбит в Instagram.

"Много всего случилось за эти дни - скорая, госпитализация, литры лекарств через вену, температура под 40. Сейчас все самое драматичное позади, по крайней мере, очень хочется в это верить. Ясно одно - можно уехать в крошечный город, ни с кем не общаться, обливаться антисептиками, носить маску (не ту, которая с весны в машине болтается, а по-честному менять) - и все равно заболеть. Сил пока нет, внутри как будто фарш вместо органов, но, кажется, экватор пройден, и мы на пути к выздоровлению! Все будет хорошо. Новый год будет лучше) Врачи и все, кто работает в эти дни в красной зоне - вы настоящие герои. Спасибо, что вы есть", - призналась она.

Виктория Ворожбит
Виктория Ворожбит / Instagram

Напомним, что Жигунов подтвердил, что не живет вместе с женой Верой Новиковой. С другой стороны, он не скрывает, что часто пересекается и проводит время с журналисткой Викторией Ворожбит. Однако официальных комментариев о своей личной жизни, и уточнений по поводу изменений в ней Сергей Жигунов не дает.

Сергей Жигунов новости шоу бизнеса коронавирус в России
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