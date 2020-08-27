"Во все дырки готов": голый Панин показал, куда пихает себе женскую ногу

Российский эксцентричный актер Алексей Панин снова решил поднять свою популярность за счет черного пиара, и показал голое фото с женской ногой внутри себя
Российский скандальный актер Алексей Панин, недавно одном из интервью откровенно рассказал о бурной сексуальной жизни и извращениях, к которым был причастен. Алексей Панин заявил, что "сосал" во время орального секса. Теперь Панин снова решил "словить хайп" на теме прошлого скандала о пихании женских ног ему в задний проход.
Алексей Панин показал, как лижет женскую ногу на нудистском пляже в своем Instagram.
"Счастье есть!", - двусмысленно написал Панин к фото.
На снимке он снова показал, как играет с ногой обнаженной девушки, и сует ее себе в рот. При этом голый Панин в одних шлепках полулежит в воде, так, чтобы скрыть под водой свое мужское достоинство, которое уже не раз было слито в сеть на интимных видео с Паниным.
"Во все дырки готов пихать ноги", "как можно от алкоголя так деградировать"
"Леха, опять за старое берешся", "Не туда ногу суешь", "Из попки в ротик))"
"*бать это фото разорвет пуканы моралистов братан", "Кончать пора с этой актрисой Паниной"
"А этот все не на педрится, типа в России ему не давали педрится"
"Пса не хватает для общей картины) =)
"Негр кого-то жарит на заднем фоне", - пишут в комментариях по поводу голого фото Панина.
Напомним, что до этого в сеть слили порно-ролик, в котором Панину засовывыют ногу в зад и одновременно мастурбируют сразу две девушки.
В начале июля прошлого года, обещавший сменить пол Алексей Панин показал, как пробил себе простату.
Как известно, еще в 2016 году на НТВ показали видео, на котором якобы Панин занимается сексом с собакой.