Волочкова рассказала, с кем и где у нее был самый потрясающий секс

Анастаия Волочкова / УНИАН

Скандальная российская экс-балерина и светская львица Анастасия Волочкова рассказала о самом памятном сексе в своей жизни. Об этом сообщает портал СтарХит.

Волочкова утверждает, что самым запоминающимся интимом для нее стал секс в частном самолете с любимым человеком. "Это было незабываемо", — сказала она и добавила, что прожила вместе с этим мужчиной несколько лет

Волочкова также перечислила необходимые качества, которыми должен обладать ее будущий муж и идеальный мужчина. Первый, по словам Волочковой, должен быть "большой опорой, плечом, очень любить и, конечно же, ценить творчество и достижения" избранницы, а также ‒ сильнее ее по духу, влиятельнее и состоятельнее. Идеальный мужчина, по версии экс-балерины, должен быть красивым, спортивным и стройным, сексуальным и интересным.

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