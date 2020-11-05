"Вооружена и готова": экс-Nikita сверкнула грудью на развратном фото

DJ Nana Анастасия Кумейко / Instagram

Украинская певица, музыкант диджей Нана экс-Nikita и девушка музыкального продюсера Руслана Квинты похвасталась своим нарядом из латекса, кожи и нарядов из сеточек.

Анастасия Кумейко в Instagram похвалилась "ногами от ушей" в вызывающем белье.

"В своих доспехах. Вооружена и готова пускать стрелы в зал!", - написала она под фото.

На фото Анастасия Кумейко показала себя в латексном и кожаном наряде для сцены - черное боди, нарукавники и длинные сапоги по ягодицы, которые выглядят, как две полоски кожи, стянутые шнуровкой.

В сторис Нана шутила, что занималась шнуровкой целый час.

DJ Nana Анастасия Кумейко / Instagram

DJ Nana Анастасия Кумейко / Instagram

DJ Nana Анастасия Кумейко / Instagram

"Красуня всігда, красіва", " Нана, принцесса - воин",

"Киця-мациця",

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