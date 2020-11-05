"Вооружена и готова": экс-Nikita сверкнула грудью на развратном фото

Украинская певица, танцовщица и диджей Nana Анастасия Кумейко похвасталась идеальной фигурой в ДБСМ-наряде.
Украинская певица, музыкант диджей Нана экс-Nikita и девушка музыкального продюсера Руслана Квинты похвасталась своим нарядом из латекса, кожи и нарядов из сеточек.
Анастасия Кумейко в Instagram похвалилась "ногами от ушей" в вызывающем белье.
"В своих доспехах. Вооружена и готова пускать стрелы в зал!", - написала она под фото.
На фото Анастасия Кумейко показала себя в латексном и кожаном наряде для сцены - черное боди, нарукавники и длинные сапоги по ягодицы, которые выглядят, как две полоски кожи, стянутые шнуровкой.
В сторис Нана шутила, что занималась шнуровкой целый час.
"Красуня всігда, красіва", " Нана, принцесса - воин",
"Киця-мациця",
Ранее Ирина Морозюк показала развратное фото с возбужденными сосками.
Автор: Александр Галаджий