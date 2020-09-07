"Вот это сисяндры": Анна Седокова дразнит поклонников откровенным фото

Анна Седокова / Instagram

Певица Анна Седокова еще не закончила лето, и продолжает публиковать жаркие фото в своем Instagram.

Анна Седокова позировала в откровенной фотосессии в бассейне в крошечном купальнике.

"Просто нас двое", - пишет Седокова и показывает пышную грудь крупным планом.

На фото Анна Седокова позирует крошечном бикини в бассейне, смотря на фотографа снизу вверх. Ракурс фото удачно нацелен прямо на огромную мокрую грудь Седоковой, что привело в восторг ее поклонников.

Анна Седокова / Instagram

"Мммм снова секс у меня в ленте. Ань, не сбавляй обороты", "Вот это сисяндры", "Невероятная", "При всей своей безграничной сексуальности и красоты, всегда нежная и женственная, и без всяких кошачьих и длинных ногтей, всегда коротко и аккуратно", - пишут в комментариях.

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