"Вот это вареник": Настя Каменских взбудоражила откровенным фото

Настя Каменских / Youtube

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно презентовала супер-хит A Huevo, поделилась с поклонниками хорошим настроением и откровенным фото.

Настя Каменских в Instagram похвалилась стройными ножками "от ушей" и спортивной фигурой.

"Наслаждаюсь ранним сентябрьским теплом", - написала Каменских

На фото Настя Каменских позирует дома в белом бикини, и ракурс камеры запечатлил ее снизу вверх, так что все смогли оценить по достоинству длинные и стройные ножки певицы.

Кроме того Каменских подтянула трусы, и многие не смогли пойти мимо, чтобы не оставит свой комплимент ее ягодицам и отметить все подробности идеальной фигуры.

Настя Каменских / Instagram

"Там походу клитор торчит", "Перебеор", "Сняла б уже их", "Классные ножки", "Вареничная Потапа", "Секс", "Ууфф! Класс!", "Слов нет)))) лапуля просто", "Вот это вареник", - пишут в поклонники в восторге.

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