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"Возвращение Ноченьки": Тина Кароль засветила соски в прозрачном белье

13 ноября 2020, 07:01

Тина Кароль снялась для сборника международного глянца, и бесстыже показала интимные подробности фигуры на страницах.

Тина Кароль
Тина Кароль / Instagram

Украинская певица и телеведущая Тина Кароль впечатлила поклонников бесстыдным фото, на котором сквозь прозрачную ткано просвечиваются интимные подробности ее фигуры.

Тина Кароль показала новые фото, сделанные в Нью-Йорке для журнала Vogue, которые вошли, по ее словам, в подборку "Украинские женщины в Vogue".

"Shooting for Vogue Ukraine "Ukrainian women in VOGUE" book", - подписала фото Тина Кароль.

На фото она позирует растянувшись на спине, в синих полупрозрачных колготах, которые свели с ума половину ее поклонников. Под ними виднеются светлые трусики Тины, но вторую половину поклонников свело с ума ее белье - голубой лифчик в тон колготам также полупрозрачный продемонстрировал под натянутой тканью соски Тины Кароль.

После этого поклонники забросали Тину Кароль горячими комплиментами.

Тина Кароль
Тина Кароль / Instagram

"что за секси детка? и кому такая досталась?", "это я в детстве, наполовину одетая, в шикарных колготках, лежу и смотрю мультики перед тем, как пойти в сад"

"Эт, прям, возвращение Ноченьки"

"Я не сдержалась и стала колготкой Тины", "Чы чур с одной стороны колготка, а я с другой"

Напомним, российская актриса Катерина Варнава полностью разделась и сменила стиль ради откровенной фотосессии.

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