"Вперед рукоблуды": Каменских разделась на откровенном фото

Настя Каменских / Instagram

Певица Настя Каменских побаловала поклонников откровенным фото, на котором разделась на жарком пляже, демонстрируя все достоинства шикарной фигуры.

Настя Каменских в Instagram показала откровенное фото, которые ей обычно делает Потап.

"Почувствуйте эту легкость", - пишет Настя под фото.

На фото Настя Каменских позирует в крошечном белом бикини без бретелек, который подчеркивает ее сексуальную грудь, а держится только на шее и самом бюсте.

При этом вид спереди позволяет насладиться ее накачанном животом, талией и аппетитными бедрами, на которых соединяются передняя и задняя части трусиков.

Настя Каменских / Instagram

"А почему на этом фото в купальнике?",

"Фотошоп !!!!! Мы видели тебя сзади - там не было купальника !!!!!!!"

"Ваааауууу добила хейтеров. Шах и мат, завистники! Вперёд рукоблуды"

"Без купальника намного круче..",

Ранее голая Настя Каменских свела с ума поклонников очень откровенным фото.