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"Все мы трогали": голая Рита Дакота вывалила свои формы на всеобщее обозрение

11 ноября 2020, 05:32

Российская певица Рита Дакота похвалилась сексуальной фигурой и высказала свою позицию по поводу сексуального скандала вокруг капитана футбольной команды в России.

Рита Дакота
Рита Дакота / Instagram

Российская певица Рита Дакота не смогла упустить шанс поговорить о мастурбации, и на фоне скандала с видео Дзюбы показала свое обнаженное фото, на котором сверкнула упругой грудью, и опубликовала возмущенный текст по поводу травли российского футболиста.

Рита Дакота в Instagram взбудоражила поклонников развратным фото без белья.

"Я не выкладывала эту фотографию в ленту, потому что боялась, что меня заклюют и обзовут шлю*ой. Сегодня я выложу ее с гордо поднятой головой и подпишу открыткой-посланием в поддержку нашего любимого Дзюбы "Здоровая сексуальность - это нормально"", - пишет она.

Дакота напомнила, что ее фото привязано к трагедии со сливом личного видео с мастурбацией российского футболисты Дзюбы.

"Человек, на которого ещё вчера молилась вся страна, в одночасье стал изгоем. Дзюба никого не подвел и не обидел, это его подвели и обидели. А после еще и громко.. уволили. Если человека в 21 веке следует увольнять за мастурбацию, то увольте, пожалуйста, нас всех. Ну, чтобы по-честному. Все мы хоть раз трогали свои (и не только) гениталии. Читайте также"Х*й полощет": Сеть взорвалась после слива видео с онанизмом капитана сборной РФ по футболуМожно быть гениальным спортсменом и мастурбировать. Можно быть серьезной певицей и мастурбировать. Можно быть хорошей мамой и мастурбировать. Мастурбация это твоё личное дело, мастурбация это признак здоровой сексуальности человека. Ненормально сливать это в сеть, ненормально стыдить за мастурбацию, травить, лишать регалий, выгонять из команды, втаптывать в грязь, обмусоливать в СМИ, унижать и обесценивать. А мастурбировать - нормально", - подчеркнула она.

Она призналась, что даже ее детский психолог запретил ребенку мешать мастурбировать и изучать его тело.

"Тогда что с этим миром не так? Читаю иногда комменты озлобленных, истеричных, ненавидящих всё живое "интернет-праведников" и так и хочется отправить их.... помастурбировать хорошенько))Дзюба, вся страна с тобой. Не извиняйся!!! "Стыдное фото" от гениальной Ольги Никифоровой, и я всё ещё серьёзный дипломированный музыкант и хорошая мама", - акцентировала певица.

На фото Дакота показывает белые следы от трусиков на голых ягодицах, позируя в бассейне голышом. Она повернулась вполоборота к фотографу, прикрывая одной ругой внушительную грудь, и томно прикрыла глаза.

Рита Дакота
Рита Дакота / Instagram

"Всё классно. И пост и фото",, "Обожаю эти фото..."

"Почему шлюхой?;)) ты же вроде одна на фото....так, искусительница. Очень соблазнительная искусительница "

""Хоть раз"? Вы серьёзно? Это вообще-то нормально мастурбировать",

Ранее Светлана Лобода взбудоражила смелым фото с откровенным декольте

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