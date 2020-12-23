"Все правильно": Анна Тринчер топлес поразила красотой на пикантном фото

Анна Тринчер / Instagram

Украинская певица, блогер и актриса Анна Тринчер, известная по сериалу Школа и шоу Голос, показала нескромное фото, на котором позирует топлес.

Анна Тринчер похвалилась фигурой, которую обнажила на фото топлес, прикрывая грудь тонкой пленочкой. Девушка снялась в джинсах оверсайз и розовой бейсболке, позируя боком к фотографу. На фото видно что Тринчер топлес, но ее грудь прикрывает серебристая - не то майка без "спины", не то просто ткань, которая полностью оголяет спину, живот, талию и руки девушки.

Анна призналась, что ей кажется, что она поправилась, и решила, что срочно нужно скинуть вес.

"Вчера я посмотрела на себя и поняла, что я на зиму запаслась "утеплителями" (НЕНАВИЖУ это состояние!) Когда ты так долго к чему-то идёшь, над чем-то работаешь, и в какой-то момент сила воли тебе говорит такая "пока".

Анна Уже придумала для себя специальную формулу похудения.

"Интервальное питание (16/8 о нем я говорила ранее в постах, если хотите еще раз отдельно напишу)

НИКАКОГО сладкого и мучного. Друзья, это табу если хотите похудеть. Ну вот нельзя и все!"

Она уверяет, что если все выполнять четко - все будет быстро и эффективно.

"Но если вы лукавите - то вот еще пару советов. СПОРТ! Для меня идеально 3 раза в неделю. Занимайтесь с тренером- в разы эффективнее!", - советует она.

Анна Тринчер / Instagram

"Вау, какая фифочка!", "где лифчик зачем Аня сняла?", "Ты красотка и так! Но тебе виднее, какая форма для тебя идеальная и как тебе комфортно! Все правильно", "Плёночка явно лишняя в этом кадре", "Что за секси дива?", - пишут ей в кооментариях.

Ранее украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова топлес взбудоражила фантазию своими фото.