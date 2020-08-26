"Я б вдул, попец отменный": Полина Фаворская сексуально изогнулась и засветила ягодицы

Полина Фаворская / Instagram

Российская певица Полина Фаворская, которая нынче выступает сольно, а раньше пробовала себя в группе Серебро, показала пикантное фото, на котором она позирует в крошечных стрингах.

Полина Фаворская в крошечных стрингах показала аппетитные формы.

"Тайные фантазии", - подписала она фото.

На фото Полина позирует в желтом топе с рукавами, и открытым животом и крошечных фиолетовых стрингах, выгнувшись так, что стринги были не в силах скрыть сочные ягодицы певицы. Полина Фаворская не смогла себе отказать бросить томный соблазнительный взгляд в объектив, вызвав поток одобрительных комментариев и комплиментов ее фигуре.

Полина Фаворская / Instagram

"Оставили одну дома...", "И понеслась", "Дикая кошечка)", "Где грудь ?", "силиконовые сиськи на сайте проститутки , а не тут - перепутал чувак", "Попец отменный!!!!!!", "Поля стройняшка", "Неплохо неплохо", "Что за бренд у трусов?", "Я с прямого эфира,, изгиб просто бомба честно говоря ", "Я б вдул", "Секс", - пишут в комментариях.

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