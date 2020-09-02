УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Я бы тебя тратата": Морозюк в откровенном боди пожаловалась на требующих интимные фото парней

2 сентября 2020, 17:43

Блогер и экс-жена футболиста решила провести пикантный разговор на серьезную тему.

Морозюк
Ирина Морозюк / instagram.com/irina_moroziuk

Ирина Морозюк, блогер и бывшая супруга футболиста Николая Морозюка (экс-капитан киевского Динамо, который сейчас играет за турецкий Ризериспор) затеяла пикантный разговор на серьезную тему с подписчиками (которых у нее 144 тысячи) в социальной сети Instagram.

"Парни, вопрос к вас, а как эта болезнь называется, когда вы в начале общения с девушкой, когда еще не было ни интима, ни поцелуя, ни нормального свидания, просите сбросить "спешиал фото?"", ‒ написала она.

Пикантность ситуации в том, что к посту Морозюк добавила фото, на котором она стоит в очень обтягивающем боди да еще и натягивают его пальцами (как бы нехотя демонстрируя) идеальную интимную эпиляцию.

"Еб @ ть, я же не прошу тебя сбросить фото баланса на карте, чтобы как бы тоже понимать с кем имею дело или подкаты в стиле "Ммм...секс", "какая ты секси", "я бы тебя тратата". Добрый день, уважаемый, зеркало у меня есть и зрение хороший. Спасибо, иди нах*й"", ‒ подытожила она.

Напомним, ранее Ирина - украинский блогер / бывшая супруга футболиста Николая Морозюка надела леопардовый купальник и побаловала поклонников интимным фото.

Кроме того, она рассказала, что продолжает - и достаточно близко – общаться с бывшим мужем.

Ирина Морозюк большая грудь Грудь купальник
Сейчас вы просматриваете новость «"Я бы тебя тратата": Морозюк в откровенном боди пожаловалась на требующих интимные фото парней». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

18:15
Мандалорец 2 сезон: дата выхода, сюжет и актеры
18:07
Шаг Украины к победе над Россией: дипломат объяснил выгоду Киева по ситуации в Беларуси Видео
18:01
Отравление Навального Новичком привело бы к его смерти – разработчик яда Видео
17:43
"Я бы тебя тратата": Морозюк в откровенном боди пожаловалась на требующих интимные фото парней
17:36
Украинцы стали плохо относиться к Авакову - свежий опрос Видео
17:22
Когда Евросоюз откроет границы для Украины: в МИД назвали главное условие Видео
17:03
В Кремль власти ФРГ ничего не сообщали об отравлении Навального Новичком - Песков
17:00
"Бабье лето зимой": эксперт предупредил о зимней аномалии Видео
16:52
Навального отравили ядом из группы Новичок - заявление правительства Германии Видео
16:31
Эксперт спрогнозировал, "улетит" ли осенью курс доллара за 30 гривен
16:23
Когда Украине грозят заморозки: синоптик назвал период Видео
16:04
"Тихий" инфаркт: врачи назвали симптом, который часто испытывает каждый Видео
16:01
"Вор кричит – держите вора": в МИД Украины ответили на обвинения России по Беларуси Видео
15:59
Народный синоптик сказал, когда в Украине наступит бабье лето Видео
15:41
Гороскоп всех знаков Зодиака на 3 сентября: неожиданный "удар" в сердце Видео
15:38
В Украине станет на одну монету меньше: что придумали в НБУ
15:25
Заразиться коронавирусом в автобусе: ученые сделали неутешительный вывод Видео
15:24
Названы дата и место похорон Бориса Клюева
15:23
В Украину пришел "Hollywood Українською" от sweet.tv новости компании
15:16
Кравчук рассказал, кто может исключить Фокина из ТКГ по Донбассу Видео
15:04
Звезда Однажды под Полтавой родила и показала видео родов Видео
14:48
Ирину Печерникову кремируют: названо место захоронения
14:30
В ЕС отказываются вводить санкции против Лукашенко – СМИ Видео
14:29
Зеленский назвал большим фейком отсутствие денег в Фонде борьбы с COVID-19 Видео
14:22
"В США миллионы умрут": Жириновский сделал прививку от Covid-19 и похвастался
14:21
В Киеве напали на нардепа: раскрыты важные подробности Видео
14:08
Незабываемый отдых в сказочном мире, в окружении пейзажей Средиземного моря Фото новости компании
13:51
Когда закончится пандемия COVID-19 и карантин: врач сделал позитивный прогноз Видео
13:24
Лавров заявил о 200 экстремистах в Беларуси, которых готовили в Украине Видео
13:15
Украинцы будут по-новому выходить из коронавирусной самоизоляции Видео
13:14
Закупая в Сирии сырье для удобрений, Украина финансирует сразу две войны - журналист
13:11
У Путина оценили вероятность появления в Беларуси новой российской военной базы Видео
13:10
Самая высокая цена на электроэнергию в Европе – не то лидерство, которое обещал Шмыгаль – политолог
12:48
Коронавирус у Тимошенко: нардеп поделилась, что пережила
12:38
В МИД России рассказали, когда пройдет встреча Путина и Лукашенко Видео
12:36
"Предательство любимого": какому знаку Зодиака грозят проблемы в личной жизни Видео
12:13
Украинский сценарий реализовать не позволили: глава МИД Беларуси отчитался Лаврову Видео
11:56
Погода в Киеве резко изменится: синоптики предупредили о падении температуры Видео
11:41
В больницах столпотворение: в Минздаве взволнованы ростом госпитализаций из-за COVID-19 Видео
11:38
Как распознать коронавирус: в Минздраве назвали три главных симптома Видео
11:14
В Киеве избили нардепа, введен план "Перехват" - СМИ
11:10
Похудение добавляет сантиметры? Ученые назвали странный способ увеличения пениса
11:02
В Украине через неделю изменятся правила тестирования на коронавирус - Ляшко Видео
10:54
Астролог назвал везунчика сентября в любовной сфере Видео
10:49
Ученые выявили необычную причину переедания Видео
10:47
Коронавирус на работе: в Минздраве рассказали, кого отпустят на самоизоляцию Видео
10:39
Как принимают решения президенты Украины мнение
10:34
Новый штамм коронавируса отличается чрезмерной кровожадностью - вирусолог Видео
10:28
Как похудеть с помощью еды: 10 супер продуктов Видео
10:00
"Ненавидит, но спасает": журналист раскрыл план Путина насчет Лукашенко Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять