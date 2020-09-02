"Я бы тебя тратата": Морозюк в откровенном боди пожаловалась на требующих интимные фото парней

Ирина Морозюк / instagram.com/irina_moroziuk

Ирина Морозюк, блогер и бывшая супруга футболиста Николая Морозюка (экс-капитан киевского Динамо, который сейчас играет за турецкий Ризериспор) затеяла пикантный разговор на серьезную тему с подписчиками (которых у нее 144 тысячи) в социальной сети Instagram.

"Парни, вопрос к вас, а как эта болезнь называется, когда вы в начале общения с девушкой, когда еще не было ни интима, ни поцелуя, ни нормального свидания, просите сбросить "спешиал фото?"", ‒ написала она.

Пикантность ситуации в том, что к посту Морозюк добавила фото, на котором она стоит в очень обтягивающем боди да еще и натягивают его пальцами (как бы нехотя демонстрируя) идеальную интимную эпиляцию.

"Еб @ ть, я же не прошу тебя сбросить фото баланса на карте, чтобы как бы тоже понимать с кем имею дело или подкаты в стиле "Ммм...секс", "какая ты секси", "я бы тебя тратата". Добрый день, уважаемый, зеркало у меня есть и зрение хороший. Спасибо, иди нах*й"", ‒ подытожила она.

Напомним, ранее Ирина - украинский блогер / бывшая супруга футболиста Николая Морозюка надела леопардовый купальник и побаловала поклонников интимным фото.

Кроме того, она рассказала, что продолжает - и достаточно близко – общаться с бывшим мужем.