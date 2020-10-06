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"Я горжусь": Приходько без белья показала грудь на пикантном фото

6 октября 2020, 07:15

Украинская певица и экс-членкиня партии Юлии Тимошенко Анастасия Приходько побаловала поклонников откровенным фото.

Анастасия Приходько
Анастасия Приходько / Instagram

Украинская певица Анастасия Приходько показала откровенное фото в своем Instagram, и поздравила украинских учителей с профессиональным праздником.

Анастасия Приходько показала грудь в честь Дня учителя.

"Начинай свой понедельник ЯРКО! И совсем неважно кто ты: мама с гнездом на голове, которая собирает спросонья детей в школу, бухгалтер, у которого отчет на носу или роковая леди, которая надеется сегодня встретить своего богатого принца на черном джипе. Ты это Ты! Цени себя, свои мысли и достижения. Будь-то оладьи, которые впервые не пригорели, или пригорели (пофиииг!) или миллионная сделка с Китаем в 5.30 утра. Я вот, мать, двох детей, горжусь, что могу позволить себе такие фотосессии. Каким своим достижением сегодня ты гордишься? P.S. И самое главное, хочу поздравить людей, которым есть чем гордиться на 1000% С Днём Учителя, милые!", - пишет Приходько.

На фото Анастасия Приходько позирует на травке топлес, проводя руками по лицу. Она продемонстрировала свои татуировки, шикарный макияж, стройную фигуру и аппетитные формы. При этом, Анастасия Приходько прикрыла интимные части груди руками.

Анастасия Приходько
Анастасия Приходько / Instagram

"Настя!!!!!! Огонь пожар!!!!! Супер красивая !!!!!",

"Настюша когда уже выйдут вашы новые песни ????? Я очень сильно жду ну пожалуйста", "Наша звездочка",

Ранее Мишель Андраде без белья показала развратную фотосессию после выступления на шоу Танці з зірками.

Анастасия Приходько новости шоу бизнеса
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