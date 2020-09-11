"Я кончаю": Полина Фаворская разделась и взбудоражила сеть пикантным фото

Российская певица экс-Серебро Полина Фаворская, которая играет сольно, поделилась с поклонниками горячим домашним фото.
Российская певица Полина Фаворская, которая выступает под псевдонимом Favlav со своим коллективом, поделилась пикантным фото, на котором разделась до белья.
Полина Фаворская в крошечных трусиках и лифчике показала соблазнительные формы а Instagram.
"Сквозь пространство и время", - пишет Полина под фото.
На фото Полина Фаворская полулежит на своей кровати в белых кружевных трусиках и крошечном лифчике, продемонстрировав сексуальную фигуру, упругие бедра и плоский животик.
Она сама себя сняла на камеру, слегка нахмурившись и побаловав поклонников полускрытой грудью и фирменными косичками.
"Несите чаю я кончаю", "Я конечно мальчиков люблю, но тут не удержаться", "Бывает. Женщины могут оценить друг друга в хорошем смысле слова.", "Какая же ты красотка!!! Как сексуально", "крутая энергетика исходит, не могу объяснить словами", - пишут в комментариях.
Ранее Вики Одинцова без трусов засветила голую грудь на пикантном фото.