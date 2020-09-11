"Я кончаю": Полина Фаворская разделась и взбудоражила сеть пикантным фото

Полина Фаворская / Instagram

Российская певица Полина Фаворская, которая выступает под псевдонимом Favlav со своим коллективом, поделилась пикантным фото, на котором разделась до белья.

Полина Фаворская в крошечных трусиках и лифчике показала соблазнительные формы а Instagram.

"Сквозь пространство и время", - пишет Полина под фото.

На фото Полина Фаворская полулежит на своей кровати в белых кружевных трусиках и крошечном лифчике, продемонстрировав сексуальную фигуру, упругие бедра и плоский животик.

Она сама себя сняла на камеру, слегка нахмурившись и побаловав поклонников полускрытой грудью и фирменными косичками.

Полина Фаворская / Instagram

"Несите чаю я кончаю", "Я конечно мальчиков люблю, но тут не удержаться", "Бывает. Женщины могут оценить друг друга в хорошем смысле слова.", "Какая же ты красотка!!! Как сексуально", "крутая энергетика исходит, не могу объяснить словами", - пишут в комментариях.

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