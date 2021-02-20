"Я знаю все болевые точки": продюсер раскрыл проблемы украинского кино

Нереальный КОПец / Пресс-служба B&H Film

Знаменитый украинский кинорежиссер, киносценарист и кинопродюсер Александр Беляк накануне выхода фильма Нереальный КОПец рассказал об особенностях съемок, о планах по выпуску фильмов, и раскрыл тему будущего украинского кинематографа.

Член Украинской киноакадемии Александр Беляк претендует на собственную традицию съемок кино. Он уже выпустил фильмы Конкурсант. Смертоносное шоу, Сотка и Голая правда. При этом фильмы Голая правда и Нереальный КОПец снимались в одном году. Коронавирус помешал выпустить фильм ранее, но теперь он выходит во всех кинотеатрах Украины 4 марта. Александр не скрывает, что у него уже есть планы на новые фильмы, и что он поставил себе цель снимать по два фильма в год.

Нереальный КОПец - украинская "Полицейская академия"

- Чем Вы вдохновлялись при создании фильма об украинской полиции?

- Я вдохновлялся общением с рядовыми сотрудниками полиции, катался на полицейском Приусе, носил полицейскую форму и даже проходил стрелковую подготовку. Могу с уверенностью сказать, что это очень тяжелый и неблагодарный труд. Очень хочется, чтобы зрители увидели в полицейских обычных людей, которые точно также трудятся и отдыхают, как мы.

- Кое-кто уже успел окрестить фильм Нереальный КОПец украинской Полицейской академией. Думаете снимать продолжение истории?

- Да, если у фильма будет зрительский успех, то страна обязательно увидит продолжение истории. У нас уже много новых классных идей, которые сделают фильм очень смешным.

Продюсеры должны научиться находить деньги, находить интересные истории и уметь продавать свои фильмы зрителю

- Трудно было подобрать такой звездный актерский состав?

Самое трудное - это привлекать звезд в свой первый фильм, а когда ты снимаешь четвертую картину, то звезды понимают, что фильм точно не ляжет на полку. Актерам хочется сняться в картине, которая успешно и громко выйдет на широких экранах, а это именно то, что мы делаем с нашими фильмами. Так что в этот раз собрать звездный состав было не сложно.

Александр Беляк / Пресс-служба B&H Film

- Приглашали ли вы экспертов со стороны действительных правоохранителей для съемок фильма?

- Каждый день на площадке у нас была группа сотрудников полиции. Мы часто задавали им вопросы, советовались, подглядывали за их работой.

Коронавирус и съемки кино

- Пришлось ли переносить съемки в 2020 году? Как карантин повлиял на съемочный процесс? В соцсетях Вы намекали, что фильм снимался в 2019 году.

- Карантин абсолютно не повлиял на наш съемочный процесс, мы снимали в конце 2019, тогда про ковид еще никто не знал. Сейчас, когда мы отбираем фотографии с площадки для соцсетей, то с таким удовольствием смотрим на фото, где много людей без масок, где видно наши улыбки! Я очень надеюсь, что такие времена еще вернутся.

- Ваша крутая комедия Голая правда также снималась в Одессе - не пересекались съемки? Ведь в ранних материалах дата выхода фильма стояла также 2020 год, а не 2021 как сейчас?

К моменту съемок Копов, Голая правда уже находилась в готовом виде у дистрибьютора. Превосходное ощущение, когда снимаешь новый фильм и через два месяца ждешь премьеру прошлой работы. Я мечтаю снимать две картины в год, надеюсь, что в ближайшем будущем, такая работа для нашей команды станет нормой. Мы хотели выпустить Копов в 2020, но Ковид смешал все карты.

- Один из самых интригующих вопросов - как проходили съемки за границей? Как американцы воспринимали украинских коллег?

- Проходили съемки за границей - это слишком громкое заявление. Реально в фильме есть всего один небольшой эпизод, снятый в Лос-Анджелесе. Действительно хочется больше масштабных съемок. Уже очень скоро нашу фильмотеку пополнят англоязычные фильмы, вот тогда я смогу много рассказать о копродакшене с американскими коллегами и студиями.Читайте такжеГола правда 2020: страх и ненависть в Одессе, и Слава Каминская

Болевые точки и политика Держкино

- Как считаете, какая основная проблема современного украинского кино?

- О, на эту тему я готов говорить часами. Являясь единственным украинским продюсером, который снял уже четыре фильма без поддержки государства, я знаю все болевые точки нашей отрасли. Если говорить коротко, то есть два основных тезиса: Первый. Поддержку украинского кино нужно было сразу начинать с поддержки украинских кинотеатров. Большая часть бюджета Держкино, как на момент создания этого органа, так и сейчас, должна была уходить на субсидии, льготы, гранты для создателей киносетей. На сегодняшний момент мы бы имели не 180 кинотеатров, а 500 или даже 1000. Количество экранов сильно повышает шансы на возврат денег, вложенных в фильм, а также доводит кино до большего количества зрителей, что в принципе и является смыслом финансирования отрасли. Второй. Поддержку украинских продюсеров нужно делать не на этапе создания проекта (питчинг), а по результатам их деятельности - кассовые сборы, награды на фестивалях категории А, выход на зарубежный рынок. Продюсеры должны научиться находить деньги, находить интересные истории и уметь продавать свои фильмы зрителю, доказывая, что имеют право на поддержку государства. Надеюсь, в ближайшем будущем вектор развития украинского кино изменится. Сейчас украинским кино начала заниматься молодая команда - Марина Кудерчук и Павел Сушко, мне кажется, что эти люди видят успешное будущее украинского кинобизнеса и смогут вывести его на новый уровень.

Стриминг - будущее украинского кино

- Как относитесь к перспективам показа кино на стриминговых платформах? Несколько украинских компаний начали сотрудничество с Netflix с озвучивания. С локализацией сервиса, на нем будут появляться и украинские фильмы. Полезно ли было бы для современного украинского кино попасть туда?

- Стриминг - это будущее. Украинский стриминг пока находится в зародыше и не имеет необходимых ресурсов, чтобы профинансировать хотя бы одну полноценную картину, поэтому все смотрят на американских гигантов. Мы были первой украинской компанией, разместившей свой фильм (Сотка) на стриминге Амазон и сейчас с большим аппетитом смотрим на Нетфликс. Мы будем дублировать Нереальный КОПец на английский язык, но для настоящей крупной сделки нам придется перейти на производство англоязычного контента.

Александр Беляк уже снова занимается сразу несколькими новыми фильмами, но раскрывать интригу не стал, намекнув, что нужно немного потерпеть.

"Да, конечно. У нас есть несколько проектов в разработке, но презентовать новый фильм мы будем уже ближе к началу съемок", - сказал он.

Напомним, в центре сюжета фильма Нереальный КОПец - "мажорный" сын чиновника, который прилетает из США и пытается влиться в коллектив обычного полицейского участка. Благодаря стараниями коллег и неожиданно возникшим своим мотивам, он со временем действительно начал становиться прекрасным копом.