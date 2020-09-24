Юлия Панкова раскрыла чем полезен грецкий орех, и как его есть

Чем полезны грецкие орехи / Pixabay

Согласитесь, что грецкий орех напоминает мозг. А еще ему приписывают свойство повышения умственной способности людей. Также он обогащен комплексом биологически активных веществ.

Неудивительно, что грецкие орехи способны укреплять сердце, мозг и печень. Ведущая программы Ревизор, которую показывает Новый канал, кулинар и тревел-блогер Юлия Панкова делится знаниями о полезных свойствах ореха.

"Рекомендую добавлять грецкие орехи в салаты и каши, - рассказывает ведущая. - Сочетайте их с фруктами. Так вы получите сбалансированную пищу. Я так часто делаю".

Юлия Панкова объяснила, что польза грецких орехов большая в разных формах. Грецкие орехи помогают:

Снизить холестерин в крови. Улучшить деятельность кишечника. Отвар из листьев заживляет раны. Лечит воспалительные заболевания горла и ротовой полости. Масло грецкого ореха лечит воспаление кожи и слизистых оболочек.

Юлия Панкова / Новый канал

"Еще один плюс орехов, что они могут долго храниться, - говорит Юля. - не теряя полезных свойств и вкусовых качеств. Этот продукт можно употреблять, когда нет возможности и времени для полноценного приема пищи. Вот единственный минус - высокая калорийность и "обольстительный" вкус. Так и тянет все их есть, и есть".

Напомним, что ученые обнаружили в орехе полезные для человека жиры.

До этого Юлия Панкова рассказала, чем полезна ежевика.