Юлия Панкова сверкнула грудью на пляжном фото

Юлия Панкова / Instagram

Телеведущая и гастро-эксперт Юлия Панкова в предвкушении отпуска решила поднять настроение поклонникам летним фото, и пообщаться на столь милую душе тему отпуска.

Юлия Панкова в купальнике поразила красотой на фото в Instagram.

"Как же хочется на море;) какие у вас планы на это лето?", - говорится в сообщении.

На фото Юлия счастливо дрыгает ногами лежа на животе на берегу. Одна шлейка то ли сползла с плеча, то ли ее не предвидел дизайн купальника.

Девушка на 100% оправдывает свои любимые занятия - она похвасталась идеальной фигурой с ровным отличным загаром и стройными длинными ножками.

Юлия Панкова / Instagram

Поклонники пришли в восторг от фото Юлии, и от воспоминания о лете - они начали делиться тем, какие у них планы на лето, а также хвалить красоту телеведущей.

Много кто начал спрашивать о новом сезоне шоу Ревизор, которое Юлия вела последний год. Кстати, все выпуски спецпроекта Ревизор Карантин с Юлией Панковой можете посмотреть на Главреде.

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