Финалистка Від пацанки до панянки отправилась в клуб сразу после шоу

Від пацанки до панянки - Юля Чигринец / Новий канал

В понедельник, 25 мая, Новый канал показал финал Від пацанки до панянки 2020, где огласил имя победительницы проекта. Среди претенденток на звание самой лучшей ученицы Школы леди была и Юля Чигринец.

Участница шоу в эксклюзивном комментарии призналась, что делала, когда покинула Новый канал и проект.

На проекте Юля Чигринец прошла сложный путь в борьбе с агрессией, и ей пророчили победу. Но 100 тысяч гривен и золотую брошку Феникса вручили Жене #Батюшке Мазур. После сказочного выпускного бала участниц ждала реальная жизнь, полная искушений. В том числе, искушений вернуться к прошлой жизни с ее пороками.

"Я очень боялась возвращаться домой в Полтаву. Ведь впереди меня ждали самые главные и сложные испытания. В первый же вечер отправилась в клуб с друзьями. Сделала это осознанно, чтобы проверить себя. Все оказалось чужим и неинтересным. Пить не хотелось, отвечать на проЧитайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон - Юлия Чигринец стала мамойвокации неадекватной публики – тоже. Весь персонал с удивлением наблюдал возвращение "очень странной Юли"– признается девушка.

Это не могло не обрадовать Юлю.

"Тогда я убедилась, что действительно никогда не стану прежней. Больше не опущусь до уровня, на котором была до Школы леди! Нельзя подвести всех, кто вложил так много сил и отдал часть своего сердца. Нам показали, какой может быть жизнь, и к чему нужно стремиться", - сказала бывшая пацанка.

На карантине Юля доказала, что 15 недель в Школе леди для нее прошли не зря. Новый канал помог ей с выбором другого пути - она провела свою благотворительную акцию и собрала деньги для нужд детей-сирот.

А вот какой девушка пришла на проект – Новый канал опубликовал видео всех выпусков шоу від пацанки до панянки 4. Также все выпуски и обзоры можно читать на Главреде.