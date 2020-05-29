УкрРус
  1. Главная
  3. Stars

Финалистка Від пацанки до панянки отправилась в клуб сразу после шоу

29 мая 2020, 15:40

Участница Від пацанки до панянки 2020 Юля #Бандитка Чигринец раскрыла историю возвращения в реальность после проекта.

Від пацанки до панянки - Юля Чигринец
Від пацанки до панянки - Юля Чигринец / Новий канал

В понедельник, 25 мая, Новый канал показал финал Від пацанки до панянки 2020, где огласил имя победительницы проекта. Среди претенденток на звание самой лучшей ученицы Школы леди была и Юля Чигринец.

Участница шоу в эксклюзивном комментарии призналась, что делала, когда покинула Новый канал и проект.

На проекте Юля Чигринец прошла сложный путь в борьбе с агрессией, и ей пророчили победу. Но 100 тысяч гривен и золотую брошку Феникса вручили Жене #Батюшке Мазур. После сказочного выпускного бала участниц ждала реальная жизнь, полная искушений. В том числе, искушений вернуться к прошлой жизни с ее пороками.

"Я очень боялась возвращаться домой в Полтаву. Ведь впереди меня ждали самые главные и сложные испытания. В первый же вечер отправилась в клуб с друзьями. Сделала это осознанно, чтобы проверить себя. Все оказалось чужим и неинтересным. Пить не хотелось, отвечать на проЧитайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон - Юлия Чигринец стала мамойвокации неадекватной публики – тоже. Весь персонал с удивлением наблюдал возвращение "очень странной Юли"– признается девушка.

Это не могло не обрадовать Юлю.

"Тогда я убедилась, что действительно никогда не стану прежней. Больше не опущусь до уровня, на котором была до Школы леди! Нельзя подвести всех, кто вложил так много сил и отдал часть своего сердца. Нам показали, какой может быть жизнь, и к чему нужно стремиться", - сказала бывшая пацанка.

На карантине Юля доказала, что 15 недель в Школе леди для нее прошли не зря. Новый канал помог ей с выбором другого пути - она провела свою благотворительную акцию и собрала деньги для нужд детей-сирот.

А вот какой девушка пришла на проект – Новый канал опубликовал видео всех выпусков шоу від пацанки до панянки 4. Также все выпуски и обзоры можно читать на Главреде.

Від пацанки до панянки 4 сезон онлайн новости шоу бизнеса Новый канал
Сейчас вы просматриваете новость «Финалистка Від пацанки до панянки отправилась в клуб сразу после шоу». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:45
Беспредел с перестрелкой в Броварах: Зеленский сделал срочное заявление
15:40
Финалистка Від пацанки до панянки отправилась в клуб сразу после шоу
15:37
Смягчение карантина: в Минздраве рассказали, каким областям разрешат
15:12
Синоптик рассказала, каким областям Украины ждать мощных дождей с грозами Видео
15:01
Умер Самвел Гаспаров - муж Натальи Вавиловой заразился коронавирусом
14:55
"Деньги и постоянные конфликты": очевидец перестрелки в Броварах рассказал о подоплеке разборки Видео
14:25
Ницой рассказала, на какие категории делятся говорящие на русском украинцы
14:19
В Новой почте рассказали, как изменятся условия хранения посылок с 1 июня
13:59
"Циничный лоббист Кремля": посол Украины рассказал о "потрепанном имидже" Шредера Видео
13:38
Когда Украина должна получить кредит от МВФ: названа дата и сумма
13:31
Лунное затмение 2020: астролог предупредила, кто окажется "под ударом"
13:24
Премия МузТВ 2020 не состоится из-за коронавируса
13:18
Скандал с картинами Порошенко: стало известно о судьбе коллекции экс-президента Видео
12:59
Изнасилование в Кагарлыке: бывший муж жертвы рассказал новые подробности о зверствах в полиции
12:52
"Кличко, выходи": в центре Киева зажгли файеры и перекрыли движение по Крещатику
12:43
Холостяк 10 сезон - постшоу 29-05-2020 - Макс и Даша вместе, или нет Видео
12:32
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 29 мая
12:18
Простреленные окна и гильзы на траве: что происходит в Броварах после массовой перестрелки Фото Видео
12:12
Звонки недоступны: Vodafone сообщил о сбое в работе
12:10
Стас Костюшкин рассказал об оральном изнасиловании в детстве Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять