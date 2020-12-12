"Зачетная киска": голая Вики Одинцова прикрыла наготу развратным нарядом

Вики Одинцова / Instagram

Российская модель Вики Одинцова похвалилась пикантным фото, которое она сделала во время фотосессии с фотографом Амером Мохамадом.

Вики показала эффектный снимок, на котором она приняла вызывающую позу, демонстрируя во всей красе длинные сексуальные ножки. Прозрачная металлическая кольчужка, которую примерила Одинцова, почти не скрывает ее упругие формы.

"Мое альтер-его", - подписала она свое фото, которое показала на официальной странице в Instagram.

Поклонникам понравилось фото модели.

"Нормас кольчужка", "Зачетная киса", "Бомба", "Hot and sexy", "Когда покажешь свое тело голым?", - пишут они в комментариях.

Снимок стал стремительно набирать комментарии и лайки.

Вики Одинцова / Instagram

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