УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Зачетная киска": голая Вики Одинцова прикрыла наготу развратным нарядом

12 декабря 2020, 06:31

Российская модель Вики Одинцова заинтриговала поклонников откровенным фото из весьма нескромной фотосессии.

Вики Одинцова
Вики Одинцова / Instagram

Российская модель Вики Одинцова похвалилась пикантным фото, которое она сделала во время фотосессии с фотографом Амером Мохамадом.

Вики показала эффектный снимок, на котором она приняла вызывающую позу, демонстрируя во всей красе длинные сексуальные ножки. Прозрачная металлическая кольчужка, которую примерила Одинцова, почти не скрывает ее упругие формы.

"Мое альтер-его", - подписала она свое фото, которое показала на официальной странице в Instagram.

Поклонникам понравилось фото модели.

"Нормас кольчужка", "Зачетная киса", "Бомба", "Hot and sexy", "Когда покажешь свое тело голым?", - пишут они в комментариях.

Снимок стал стремительно набирать комментарии и лайки.

Вики Одинцова
Вики Одинцова / Instagram

Ранее модель Тина Кунаки впечатлила поклонников пикантными фото в новой рекламной фотосессии.

новости шоу бизнеса Вики Одинцова
Сейчас вы просматриваете новость «"Зачетная киска": голая Вики Одинцова прикрыла наготу развратным нарядом». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Холостячка 2020: список участников, кто получил бутоньеркуХолостячка 2020: список участников, кто получил бутоньерку Королева Елизавета II впервые собрала семью на карантине - трогательные кадрыКоролева Елизавета II впервые собрала семью на карантине - трогательные кадры Мисс Украина Вселенная 2020 Елизавета Ястремская - фото и биографияМисс Украина Вселенная 2020 Елизавета Ястремская - фото и биография Мисс Украина Вселенная 2020 - назвали имя победительницыМисс Украина Вселенная 2020 - назвали имя победительницы "Потрясающе": Морозюк обнажила аппетитные формы и свела с ума поклонников"Потрясающе": Морозюк обнажила аппетитные формы и свела с ума поклонников
Следующий материал

Последние новости

06:54
Зачем Порошенко запустил политическую "торпеду" Марусю Звиробий
06:31
"Зачетная киска": голая Вики Одинцова прикрыла наготу развратным нарядом
06:02
Ученые выяснили, почему коронавирус чаще убивает мужчин, чем женщин
05:36
"Легче ввести полный локдаун": в Слуге народа объяснили ситуацию с жестким карантином Видео
04:53
Инфекционист рассказал, как правильно носить маску, чтобы не заболеть COVID-19 Видео
Реклама
04:22
"Украина обречена, ее уже нет": эксперт дал мрачный прогноз и предупредил о катастрофе Видео
03:48
"Богиня": Оля Серябкина без лифчика засветила упругую грудь
03:01
Врач назвала любимое время COVID-19 Видео
02:09
Гороскоп на 13 декабря для всех: любовная лафа и большой шаг вперед Видео
01:33
Pornhub в вузе: во Львове студентам показывают порно
01:04
Голос країни 11 сезон - перезагрузка и замена тренеров
00:55
Как правильно ходить в гололед: травматолог дал советы Видео
00:19
С Днем Сухопутных войск Украины – поздравления и крутые открытки Фото
00:07
Жесткий карантин в Украине: Степанов рассказал подробности введения локдауна Видео
11 декабря, пятница
23:30
В Минздраве рассказали, сколько украинцев вакцинируют от коронавируса Видео
22:57
Холостячка 2020 выпуск 8 11-12-2020 - кого оставила Ксения Мишина Видео
22:52
Праздник может превратиться в траур: ВОЗ бьет тревогу из-за коронавируса Видео
22:48
В списке Стефанчук и Разумков: Россия расширила санкции против Украины
22:40
Стильный голубой маникюр на Новый год 2021 - фото Фото Видео
22:27
Данилов высказался о переговорах с Россией по войне на Донбассе Видео
Реклама
22:23
Потеря нюха: лечение и осложнения неприятного состояния Видео
22:15
​Народный синоптик рассказал, когда ударят сильные морозы​ в Украине Видео
21:51
Эксперт раскрыл сроки окончания строительства Северного потока-2 Видео
21:49
Эксперты узнали, сколько минут нужно тренироваться в неделю, чтобы худеть Видео
21:37
Еще одна страна ввела санкции против Лукашенко Видео
21:33
Смертельный антирекорд: коронавирус в Украине убил за сутки почти 300 человек Видео
21:21
Гороскоп на 12 декабря для всех: кому сулят денежное совпадение, а кому запрещен интим Видео
21:17
Создатель культовой хоррор-серии Dead Space анонсировал духовного наследника своего детища Видео
21:14
Снижают риски заболеть COVID-19: ученые назвали витамины-"помощники" Видео
21:06
Помощь Украине и удар по Северному потоку-2: Сенат США одобрил военный бюджет Видео
21:01
Украина договорилась о промышленном безвизе с ЕС Видео
21:00
Вакцина от COVID-19 не поможет: в ООН шокировали прогнозом на 2021 год​ Видео
20:53
Юлия Панкова раскрыла неожиданное свойство грейпфрута
20:32
Снимаем шляпу: с главной елки страны уберут скандальный аксессуар Видео
20:21
В Минздраве рассказали, как избежать жесткого карантина в Украине Видео
20:06
Особенное новолуние в декабре 2020: для чего день идеально подходит
20:03
Продолжение популярной сурвайвал-песочницы Ark обрело звезду фильмов "Форсаж" Видео
20:02
Большая часть Крыма переходит на почасовое водоснабжение
19:56
В КСУ сделали заявление в ответ на критику Венецианской комиссии Видео
19:28
В Польше разгорелся громкий скандал из-за баннера с Бандерой на фуре
Реклама
19:26
"Я, наверное, уже не встану": участница СТМПУ неудачно упала на шоу
19:15
Украина готовит санкции против режима Лукашенко: появились подробности ​ Видео
19:05
В Иране заявили об опасности дружбы с Турцией для Азербайджана Видео
19:02
Украина вновь обновила список стран красной зоны Видео
18:58
В магазинах Steam, EGS и PS Store стартовали новые распродажи на лучшие игры 2020
18:55
Холостячка 2020 - что было в 8 выпуске 11-12-2020 Видео
18:40
Врач назвала смертельный симптом коронавируса Видео
18:27
В Украине изменили подходы тестирования на COVID Видео
18:25
Тина Кунаки удивила красотой в новом образе для фотосессии
18:17
Укргаздобыча за 5 лет получила 70 млрд гривен, но прироста добычи не произошло - эксперт
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять