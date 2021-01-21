"Закрыла дыни": Кафельникова без белья засветила возбужденную грудь на нескромном фото

Российская модель, которую Forbs недавно назвал самой успешной в возрасте до 30 лет, показала провокационное фото с отдыха.
Российская актриса, ведущая и модель 22-летняя Алеся Кафельникова побаловала поклонников пикантным фото, на котором засветила прелести в обтягивающем черном топе.
Кафельникова опубликовала в своем Instagram фото со сказочного Бали, продемонстрировав себя в крошечных розовых шортиках и топике. На одном фото она сверкнула сексуальными ножками сидя перед камерой снизу вверх. А на втором выпрямила и подняла камеру, так что сквозь ткань выпятилась сочная грудь.
Она не стала подписывать фото, указав геолокацию - Бали, и отметив, что на градуснике + 25.
- "Вау вот это сиськи",
- "Такая клевая",
- "Олеся хоть бы постыдилась, закрыла свои дыни",
- "Грудь своя! Естественная красота!",
- "Пожар",
- "Сногшибательная",
- "Красива!!! Особенно взгляд!! Классная!!",
- "Зачем этот черный кусочек ткани - он все портит?", - пишут в комментариях.
Ранее украинская теннисистка обнажила аппетитные ягодицы на пикантном фото.
Автор: Александр Галаджий