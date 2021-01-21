"Закрыла дыни": Кафельникова без белья засветила возбужденную грудь на нескромном фото

Алеся Кафельникова / Instagram

Российская актриса, ведущая и модель 22-летняя Алеся Кафельникова побаловала поклонников пикантным фото, на котором засветила прелести в обтягивающем черном топе.

Кафельникова опубликовала в своем Instagram фото со сказочного Бали, продемонстрировав себя в крошечных розовых шортиках и топике. На одном фото она сверкнула сексуальными ножками сидя перед камерой снизу вверх. А на втором выпрямила и подняла камеру, так что сквозь ткань выпятилась сочная грудь.

Она не стала подписывать фото, указав геолокацию - Бали, и отметив, что на градуснике + 25.

Алеся Кафельникова / Instagram

Алеся Кафельникова / Instagram

"Вау вот это сиськи",

"Такая клевая",

"Олеся хоть бы постыдилась, закрыла свои дыни",

"Грудь своя! Естественная красота!",

"Пожар",

"Сногшибательная",

"Красива!!! Особенно взгляд!! Классная!!",

"Зачем этот черный кусочек ткани - он все портит?", - пишут в комментариях.

Ранее украинская теннисистка обнажила аппетитные ягодицы на пикантном фото.