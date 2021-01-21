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"Закрыла дыни": Кафельникова без белья засветила возбужденную грудь на нескромном фото

21 января 2021, 07:09

Российская модель, которую Forbs недавно назвал самой успешной в возрасте до 30 лет, показала провокационное фото с отдыха.

Алеся Кафельникова
Алеся Кафельникова / Instagram

Российская актриса, ведущая и модель 22-летняя Алеся Кафельникова побаловала поклонников пикантным фото, на котором засветила прелести в обтягивающем черном топе.

Кафельникова опубликовала в своем Instagram фото со сказочного Бали, продемонстрировав себя в крошечных розовых шортиках и топике. На одном фото она сверкнула сексуальными ножками сидя перед камерой снизу вверх. А на втором выпрямила и подняла камеру, так что сквозь ткань выпятилась сочная грудь.

Она не стала подписывать фото, указав геолокацию - Бали, и отметив, что на градуснике + 25.

Алеся Кафельникова
Алеся Кафельникова / Instagram
Алеся Кафельникова
Алеся Кафельникова / Instagram
  • "Вау вот это сиськи",
  • "Такая клевая",
  • "Олеся хоть бы постыдилась, закрыла свои дыни",
  • "Грудь своя! Естественная красота!",
  • "Пожар",
  • "Сногшибательная",
  • "Красива!!! Особенно взгляд!! Классная!!",
  • "Зачем этот черный кусочек ткани - он все портит?", - пишут в комментариях.

Ранее украинская теннисистка обнажила аппетитные ягодицы на пикантном фото.

Алеся Кафельникова новости шоу бизнеса
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